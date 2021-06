Sky zeigt die US Open mit Martin Kaymer

TV-News

Am Donnerstag starten die 121. US Open auf dem Torrey Pines Golf Course in San Diego. Mit dabei ist der deutsche Profi Martin Kaymer – und Sky.

An diesem Donnerstag, 17. Juni, startet das dritte Major des Golfjahres in den USA. Die 121. US Open finden von dann bis Sonntag auf dem Torrey Pines Golf Course in San Diego statt, wo auch der deutsche Profi-Golfer Martin Kaymer an den Start geht. Mit dabei ist auch Sky, die an den vier Tagen insgesamt 32 Stunden live und exklusiv vom Turnier zeigen. Kaymer holte zuletzt 2014 den Sieg bei den US Open und damit den bis heute letzten Turniersieg seiner Karriere.Neben Kaymer ist mit Matthias Schmid auch ein deutscher Amateur-Golfer qualifiziert, der sich seinen Startplatz bei einem Qualifikationsturnier sicherte und bereits vor zwei Jahren an den US Open teilnahm. Er zählt logischerweise nicht zu den Favoriten, diesen Part übernehmen stattdessen der Weltranglistenerste Dustin Johnson sowei Justin Thomas, Jon Rahm und Titelverteidiger Bryson DeChambeau, die an den Start gehen.Sky startet am Donnerstag um 20 Uhr in die Übertragung ein und zeigt jeden Tag rund acht Stunden live. Als Kommentatoren fungieren dabei Adrian Grosser und Gregor Biernath. Zusätzlich zur Live-Berichterstattung auf dem linearen Sender bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sport Pakets einen weiteren exklusiven Service. Auf skysport.de werden täglich «Featured Groups», also zwei exklusive Livestreams, angeboten, in denen Fans ausgewählten Flights in voller Länge folgen können. Am Freitag und Samstag startet die Sky-Übertragung jeweils um 19 Uhr. Am Sonntag beginnt die Ausstrahlung bereits um 18 Uhr.