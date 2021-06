Best-of-Abend von «Sing meinen Song» hat gegen Fußball keine Chance

Quotennews

Das beste aus «Sing meinen Song» der vergangenen Jahre bescherte VOX nicht einmal zwei Prozent in der Zielgruppe. Gegen das DFB-Spiel gab es kein ankommen.

Vergangene Woche ging die achte-Staffel vor 1,05 Millionen Zuschauern zu Ende. Dem schwächsten Wert der neuesten Staffel. Doch VOX ließ sich davon nicht abbringen und trotz Fußball einmal mehr auf das beliebte Dienstagsformat zu setzen, allerdings ohne neue Künstler zu präsentieren. Stattdessen gab es miteine Art Best-of der vergangenen Staffeln. Mit dabei waren unter anderem Milow, Ilse DeLange, Gentleman und DJ Bobo aus der diesjährigen Runde.Insgesamt kam die rund dreistündige Sendung allerdings nur auf 0,44 Millionen Zuschauer. Gegen König Fußball war an diesem Abend wenig überraschend nicht anzukommen. Aus der Zielgruppe waren dementsprechend nur 0,19 Millionen dabei. Dort wurde eine Quote von miesen 1,9 Prozent ermittelt. Insgesamt belief sich die Sehbeteiligung auf furchtbare 1,5 Prozent.Im Anschluss zeigte der Kölner Sender eine alte-Folge aus dem vergangenen Jahr. Um 23:10 Uhr unterhielt der Sender mit der roten Kugel dann noch 0,30 Millionen Seher ab drei Jahren. Der Zielgruppenanteil stieg deutlich an und landete bei 4,9 Prozentpunkten.