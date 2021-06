Alexa und Kim fetzen sich

Soap-Check

Bei «Krass Schule» eskaliert der Streit und schlägt in Gewalt um, bei «Dahoam is Dahoam» muss Moni eine Steuerprüfung überstehen. Das geht wohl nicht gut aus.

Amelie begreift zunächst nicht, was passiert ist. Gregor ist in Besitz der Hotelanteile, aber welche Rolle spielt Tristan dabei? Gunter und Carla versuchen, Gregor daran zu hindern, den Umbau des Hotels in ein Apartmenthaus voranzutreiben. Doch Gregor ist ihnen wieder einmal einen Schritt voraus. Andreas gibt die Hoffnung nicht auf, mit Tatjana einen Neuanfang zu planen. Zunächst hat er die schwierige Aufgabe, Sascha von dessen Schuldgefühlen zu befreien. Mit Jens' Hilfe scheint es ihm zu gelingen. Die Taufgesellschaft macht einen Spaziergang an der Elbe. Dabei wirkt Anton etwas bedrückt, denn Lilly hat gefragt, ob sie nicht bald mal heiraten wollen, was Pit achtlos beiseitegeschoben hat. Anton verletzt diese Reaktion. Mit Lillys Hilfe macht Pit Anton schließlich so eine Art Heiratsantrag. Simon will sich mit David und Ellen nicht wie das fünfte Rad am Wagen fühlen und verabredet sich ersatzweise mit Sara. Aber die kommt dahinter, dass sie womöglich nur zweite Wahl ist.Selina trifft einen folgenreichen Entschluss. Rosalie will öffentlich machen, warum der Deal mit André gescheitert ist. Max überrascht Vanessa mit einer großzügigen Geste. Marita Maricelli hat eine spezielle Bitte an Alfons. Nachdem Selina erfahren hat, was Christoph Ariane angetan hat, ist sie zutiefst entsetzt. Da sie befürchtet, dass der Konflikt zwischen Christoph und Ariane neu entflammen würde, verschweigt sie ihrer Freundin zunächst, was sie weiß. Christoph, der Selina versichert, nur aus Liebe zu ihr so gehandelt zu haben, hofft, dass Selina weiterhin Stillschweigen bewahrt. Rosalie weigert sich, den von André geforderten Preis für sein Grundstück zu bezahlen. Während beide darauf spekulieren, dass der jeweils andere klein beigibt, plant Rosalie, André in aller Öffentlichkeit bloßzustellen. Nachdem Vanessas Florett beim Training kaputtgegangen ist, ist sie sehr traurig, zumal sie momentan nicht genug Geld hat, um sich ein neues zu kaufen. Daraufhin überrascht Max sie mit einem neuen Florett, was Vanessa sehr rührt.Der ehemalige Musicalstar Marita Maricelli kommt an den „Fürstenhof“ und wird von Werner und Alfons bereits sehnsüchtig erwartet. Gerade Alfons gegenüber zeigt sich Marita sehr zugeneigt. Während eines gemeinsamen Frühstücks offenbart sie ihm, weshalb es sie an den „Fürstenhof“ verschlagen hat.Hans' Aktionismus wirft bei Fanny und Gregor Fragen auf. Warum hängt sich Fannys Vater in Lansing plötzlich so ins Zeug? Kassenwart Josephine findet heraus, dass die Landfrauen seit Jahren Steuern hinterziehen. Monikas Fehler bei der Kassenführung bringt die Landfrauen in große Schwierigkeiten. Bedeutet die Steuerhinterziehung das Aus für den Traditionsverein?Nika geht ein großes Risiko ein, um Cecilia zu helfen. Jakob ist erleichtert, als Benedikt ihn aus seiner brenzligen Lage rettet. Als die Brüder die Ermittlung weiter vorantreiben, erleben sie eine persönliche Überraschung ...Leyla gerät in einen inneren Konflikt, als sich Hinweise häufen, dass Greta sie mehrfach angelogen hat. Mit Daniela und Isabelle hat sich Kim Ärger ins Prunkwerk geholt. Wird sie es schaffen, die zwei zu befrieden?Als Gerner Katrins Symptome nicht loslassen, wendet er sich an Yvonne und fühlt sich bestätigt. Er konfrontiert Katrin mit seinem Verdacht, doch sie tut ihre Symptome ab und versichert, dass sie auf sich aufpasst. Gerners Zweifel bleiben. Emily muss Peachs Musikbox ersetzen, behält aber die dazugehörige Fernbedienung und kann fortan die Musik-Lautstärke kontrollieren. Doch leisere Musik bedeutet auch, dass Emily besser hört, was Peach so treibt.Während Anna und der geheimnisvolle Schulpsychologe Kai sich näherkommen, wird die Kluft zwischen Alexa und Kim immer größer. Als Anna die beiden aus dem verschlossenen Klassenzimmer befreit, geht Alexas Wut auf die provokante Kim sogar so weit, dass ihr etwas Unverzeihliches passiert. Linus wird derweil zum Gespött der Klasse, nachdem seine überbesorgte Mutter ihm hinterherspioniert und mehrmals in der Schule auftaucht. Linus fühlt sich massiv kontrolliert und weiß keinen Ausweg mehr. Alles, was ihm bleibt, ist die Flucht. Die Frischverliebten Vince und Bella werden unterdessen von Felix mit anzüglichen Sprüchen bombardiert. Und auch bei Vince zuhause hat das Liebespaar keine Ruhe, denn plötzlich taucht Vince‘ Vater auf. Wird er seinem Sohn und Bella etwas antun?Jules entspannter Tag mit Steve auf dem Campingplatz wird von Marc und Nina gestört. Die beiden wollen sich dort ebenfalls einen faulen Lenz machen. Jule ist entschlossen, die Situation trotzdem bestmöglich zu nutzen. Allerdings fällt ihr das zunehmend schwer, weil sie sich über Steves Platzhirschgehabe ärgert. In ihrem Frust genehmigt sie sich ein paar Gläschen und will gerade gehen, als sie mithört, wie Marc über Steve herzieht. Daraufhin geht sie wütend und wortgewaltig auf Marc los. Anschließend will sie sich angetrunken mit Jans Taxi aus dem Staub machen. Marc versucht Jule davon abzuhalten und greift ihr panisch ins Lenkrad. Bevor der Wagen zum Stehen kommt, hört man einen dumpfen Aufschlag. Jule und Marc haben offenbar etwas oder jemanden angefahren.Toni ist erleichtert, als Patrice endlich wieder in der Kleiderkammer auftaucht. Er zeigt sich einsichtig und entschuldigt sich sogar. Die beiden nähern sich darauf beim gemeinsamen Arbeiten vorsichtig an. Doch als Toni ihm ein paar harmlose persönliche Fragen stellt, macht Patrice sofort wieder zu. Als sie noch Zeuge eines alarmierenden Telefonats von Patrice wird, ist sie überzeugt, dass er in Schwierigkeiten steckt. Geschockt muss sie bald darauf erkennen, dass Patrice illegal auf dem Bau arbeitet und von seinem Chef gnadenlos ausgenutzt wird. Tatsächlich wird ihm sein Lohn verwehrt. Zwar bringt Toni Patrice durch ihr Eingreifen zunächst wieder gegen sich auf, doch als es ihr schließlich gelingt, ihm ein paar persönliche Infos zu entlocken, ist sie von seinem Schicksal tief berührt. Sie beschließt, Patrices Lebenssituation irgendwie zu verbessern.