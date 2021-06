«I May Destroy You»-Regisseur dreht «Surface»

US-Fernsehen

Neben Ari Graynor sind fünf weitere Darsteller dabei.

Der mit dem BAFTA Award ausgezeichnete Regisseur Sam Miller («I May Destroy You») wird die Regie beim AppleTV+-Thrillerübernehmen. Die Hauptrolle übernimmt «Loki»-Schauspielerin Gugu Mbatha-Raw, das Werk wurde von Veronica West («High Fidelity») entwickelt. Die acht Episoden umfassende Serie kommt von den Apple Studios in Zusammenarbeit mit der Firma von Reese Witherspoon Hello Sunshine.Außerdem enthüllte Apple, dass Ari Graynor, Stephan James, Oliver Jackson-Cohen, François Arnaud, Marianne Jean Baptiste und Millie Brady die Hauptrollen gegenüber Mbatha-Raw übernehmen werden. «Surface» ist ein Thriller über eine Frau, ihr Leben nach einem Selbstmordversuch wieder aufbauen möchte. Mbatha-Raw spielt Sophie, die Protagonistin.Jackson-Cohen («The Haunting of Bly Manor») wird James darstellen, Sophies Ehemann und ein gut vernetzter und erfolgreicher Partner in einer Venture-Capital-Firma; James («Homecoming», «If Beale Street Could Talk») spielt Baden, einen Undercover-Cop mit einer starken Verbindung zu Sophie; Graynor («Mrs. America», «I'm Dying Up Here») wird als Caroline auftreten, eine Erbin und alte Freundin von Sophie und James.