Zweite «Close Enough»-Staffel für den Spätsommer angekündigt

TV-News

Die zweite Staffel der HBO-Max-Serie «Close Enough» kommt Ende August nach Deutschland und wird bei TNT Comedy zu sehen sein.

Im vergangenen Oktober zeigte TNT Comedy die erste Staffel der Animations-Serie, die zweite Runde beginnt in diesem Jahr etwas früher. TNT Comedy strahlt die Deutschlandpremiere der achtteiligen HBO-Max-Serie ab dem 30. August im [adult swim]-Block immer montags ab 22:15 Uhr aus. Um das Publikum auf den neuesten Stand zu bringen, wiederholt der Sender ab dem 2. August die erste Staffel ab 22:45 Uhr in Doppelfolgen.Inhaltlich geht es in «Close Enough» um ein verheiratetes Paar, Josh und Emily, deren fünfjähriger Tochter Candice und ihren geschiedenen besten Freunden Alex und Bridgette. Sie leben alle zusammen in einer WG in Los Angeles. In der zweiten Staffel müssen sich Josh, Emily und ihre Freunde weiterhin mit dem Erwachsenwerden auseinandersetzen, während sie sich mit allerlei verrückten Dingen auseinandersetzen müssen, wie beispielsweise einem spukenden Sofas, bauchigen Pferden, zeitreisenden Whiskeys und einem buchstäblichen Gast aus der Hölle. Passend zu Corona müssen sie dafür noch nicht mal das Haus verlassen.Die Animationsserie stammt aus der Feder von «Regular Show»-Schöpfer J.G. Quintel. In den USA ist die zweite Staffel bereits seit Ende Februar auf HBO Max abrufbar. Für die neue TV-Saison kündigte WarnerMedia zudem eine lineare Ausstrahlung bei TBS an. In Deutschland wird die Serie neben der Ausstrahlung bei TNT Comedy auch ab dem 9. Juli bei Netflix zur Verfügung stehen. Eine drittel Staffel wurde bereits bestellt.