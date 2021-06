8,37 Millionen Zuschauer für die 21-Uhr-Begegnung

Quotennews

Drei Stunden zuvor war auch die Begegnung zwischen Dänemark und Belgien gefragt.

Die UEFA Euro 2020 ist – wie die vielen anderen europäischen und internationalen Fußballturniere – ein Zuschauermagnet. Dennoch sind die Reichweiten enttäuschend, da die früheren Werte nicht übertroffen werden. Am Donnerstag spielte Niederlande gegen Österreich, die Partie endete mit 2:0. Das 90-minütige Spiel, das aus Amsterdam (Niederlande) übertragen wurde, erreichte eine Reichweite von 8,37 Millionen Fernsehzuschauer.Die Sendung, die Béla Réthy kommentierte, sorgte für einen Marktanteil von 34,8 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die Sendung, 2,79 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 42,2 Prozent. Bereits um 18.00 Uhr kickte Dänemark gegen Belgien (1:2), die von Claudia Neumann präsentierte Partie kam auf 5,91 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 27,3 Prozent Marktanteil ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen ergatterte die Übertragung aus Kopenhagen 1,64 Millionen und einen Marktanteil von 37,3 Prozent.Maybrit Illner pausierte am Donnerstag, stattdessen waren Katrin Müller-Hohenstein und Per Mertesacker mit den Highlights auf Sendung. 3,73 Millionen Zuschauer verfolgten um 22.55 Uhr die Analysen und Interviews, die einen Marktanteil von 24,0 Prozent hatten. Bei den jungen Zuschauern wurden 1,39 Millionen aufgezeichnet, der Marktanteil lag bei 31,0 Prozent.