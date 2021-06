No Angels überzeugen auch nicht im Ersten

Quotennews

Die Girlband ist derzeit auf Promo-Tour und statteten Carolin Kebekus einen Besuch ab.

Mit dem sechsten Studioalbum kehrte die Girlband, die in der RTLZWEI-Show «Popstars» gecastet wurde, zum 20-jährigen Jubiläum zurück. 20 Songs wurden aufgenommen, diese Mühe wurde mit Platz eins in den deutschen Album-Charts belohnt. Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls waren bereits Anfang der Woche beim «Sat.1-Frühstücksfernsehen» zu Gast. Die Band sorgte für einen Auftritt mit nur 0,51 Millionen Zuschauern für die schwächste Quote an einem Montag seit Mitte April.Die vier Frauen waren am Donnerstag auch in der bildundtonfabrik-Produktionzu Gast, die Das Erste um 22.50 Uhr ausstrahlte. Die Sendung mit dem Themenschwerpunkt Vorurteile brachte 1,14 Millionen Zuschauer zur blauen Eins, der Marktanteil lag bei ernüchternden 7,6 Prozent. 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen schalteten ein und sahen, wie die No Angels mit Kebekus berühmte Songs der 50er Jahre sangen. Der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 7,7 Prozent.Chiaria Schoras und Stefano Bernardin waren zum dritten Mal in Folge imzu sehen. Die Folge, die im April 2020 mit 6,57 Millionen Zuschauern Premiere feierte, kam mit der Wiederholung auf herausragende 3,99 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,4 Prozent. Ohne Fußball-Europameisterschaft fuhr man 3,57 und 3,21 Millionen Zuschauer ein – die Reihe profitierte also gegen König Fußball. Bei den jungen Menschen kam die aktuelle Wiederholung auf 0,39 Millionen und 6,3 Prozent.