Paramount+ findet Programmchef

US-Fernsehen

Die neu geschaffene Stelle soll von einem Showtime-Manager besetzt werden.

Der Showtime-Geschäftsführer David Nevins ist in Gesprächen über eine weitere Rolle im ViacomCBS-Konzern. Er verantwortet nicht nur den Pay-TV-Sender, sondern ist auch Chief Creative Officer von CBS. Nun soll er die Programmentscheidungen beim Streamingdienst Paramount+ fällen, jedoch kommentierte das Unternehmen diese Meldung nicht.Zuletzt war Marc DeBevoise beim Paramount+-Vorläufer CBS All Access verantwortlich, doch dieser wurde im vergangenen Oktober entlassen. Tom Ryan, Leiter von Pluto TV , ist unterdessen zum Streaming-CEO der Unternehmensgruppe ernannt worden. Dass es zu einer Neubesetzung kommen wird, wurde deutlich, als Julie McNamara als Executive VP und Head of Originals von Paramount+ zurücktrat.David Nevins wird wohl seinen Posten bei Showtime behalten, allerdings wohl den Kreativbereich bei CBS aufgeben.