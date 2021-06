Primetime-Check

Wie erfolgreich war der «Bozen-Krimi» im Ersten? Wie schlug sich Frank Rosin bei Kabel Eins?

Am Donnerstagabend entschieden sich 8,37 Millionen Fernsehzuschauer für die UEFA Euro-Partie Niederlande und Österreich, die um 21.00 Uhr angepfiffen wurde. Der Marktanteil lag bei 34,8 Prozent, bei den jungen Leuten wurden mit 2,79 Millionen ein Marktanteil von 42,2 Prozent generiert. Das kurzesorgte für 8,80 Millionen Zuschauer und 35,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 2,90 Millionen und 42,2 Prozent Marktanteil ein.Das Erste wiederholte den, der von 3,99 Millionen Menschen gesehen wurde. „Zündstoff“ fuhr 0,39 Millionen junge Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei 16,4 sowie 6,3 Prozent. Mitunderreichte die blaue Eins 2,17 sowie 1,81 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 8,9 respektive 8,1 Prozent. Beim jungen Publikum sorgte man für 4,1 und 5,8 Prozent.lockte lediglich 0,57 sowie 0,64 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , bei den Umworbenen fuhr man 3,1 sowie 3,0 Prozent Marktanteil ein. Der Spielfilmergatterte 1,16 Millionen Zuschauer, mit 0,43 Millionen jungen Leuten kam RTL auf 6,7 Prozent. Drei Stundenwollten 0,67 Millionen Leute sehen, ProSieben fuhr 0,39 Millionen junge Menschen ein. Der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent.Mitholte RTLZWEI 0,53 Millionen Zuschauer und 4,0 Prozent bei den Werberelevanten. Eine alte-Geschichte brachte Kabel Eins 0,56 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe erreichte man 4,3 Prozent.sorgte bei VOX für 3,4 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 0,97 Millionen Zuschauer ein.