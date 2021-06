Quotencheck

Nach der Free-TV-Premiere im Winterhalbjahr 2020/2021 wiederholte ProSieben Maxx die Geschichten.

Seit einiger Zeit strahlt der Fernsehsender ProSieben Maxx die Anime-Serieaus. Die Titelfigur Boruto ist der Sohn von Naruto und Hinata. Die Serie stammt aus Japan und wird vom Studio Pierrot produziert. In Deutschland waren die ersten Folgen erstmals bei dem Streamingdienst Crunchyroll zu sehen, den erst kürzlich Sony Pictures von WarnerMedia übernahm.Mit der ersten Staffel konnte ProSieben Maxx nicht glänzen, die zweite Staffel holte im Winter 2020 nur mittelmäßige Werte. Die Serie startete am 23. März 2021 mit der ersten Folge, die 0,08 Millionen Zuschauer abstaubte und auf 0,4 Prozent Marktanteil kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern ergatterte die Folge, die am Dienstag lief, einen Marktanteil von mäßigen 1,4 Prozent. Am Freitag strich die Unterföhringer Fernsehstation 1,3 Prozent Marktanteil ein.In der folgenden Woche stiegen die Zuschauerzahlen spürbar an. 0,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, 0,08 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Episode „Metal Lee außer Kontrolle“ sicherte sich einen Marktanteil von 2,4 Prozent. Einen Tag später stand mit „Ninjutso-Wettkampf Jungs gegen Mädchen“ 2,3 Prozent auf der Uhr. Aufgrund einer Sportübertragung machte ProSieben Maxx am Mittwoch Pause, am Donnerstag, den 1. April, schalteten 0,08 Millionen Werberelevante ein. Die Serie verbuchte tolle 2,6 Prozent Marktanteil.Mit der Episode „Ermittlungen im Fall ‚Geist‘ beginnen“ fuhr man am Montag, den 12. April 2021, 0,12 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ein, bei den jungen Zuschauern ergatterte man 0,09 Millionen und einen Marktanteil von 2,2 Prozent. Das absolute Hoch bei den jungen Leuten schnappte sich die Ausgabe vom 15. April. „Die Dämonenbestie taucht auf“ brachte 0,11 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei guten 2,7 Prozent. Die Gesamtreichweite betrug 0,13 Millionen Zuschauer.Mit dem Beginn des Mais sank das Interesse spürbar ab. Am Montag, den 17. Mai 2021, ergatterte die Serie auf dem 18.05 Uhr-Sendeplatz nur noch 0,05 Millionen Zuschauer. Unter dieser kleinen Zahl befanden sich 40.000 junge Zuschauer, die nur noch für 1,1 Prozent Marktanteil sorgten. Am Freitag, den 21. Mai schnappte man sich zwei Prozent. Am Donnerstag, den 10. Juni, verzeichnete die Serie noch tolle 2,6 Prozent. Gegen die UEFA Euro enttäuschte man am Dienstag mit 0,6 Prozent in der Zielgruppe.Die Wiederholung von «Boruto» war für ProSieben Maxx ein Erfolg. Es schalteten zwar nur 0,08 Millionen Fernsehzuschauer im Schnitt ein, der Marktanteil lag allerdings bei 0,5 Prozent. Mit 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnte man sich über 1,8 Prozent Marktanteil freuen.