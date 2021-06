Leslie Clio: Meine Lieblingsprinzessin ist Pocahontas

Interview

von Markus Tschiedert 20. Juni 2021, 12:00 Uhr

Sie sieht sich nicht als rosa Prinzessin von Disney, sie war schon früh ein Entertainer-Kind. Für den Micky-Maus-Konzern steuerte sie einen Song für eine Kampagne bei.

Ob Anna und Elsa aus «Die Eiskönigin», «Cinderella» oder Dornröschen – Kinder lieben Disney-Filme, in denen eine Prinzessin über sich hinauswachsen muss. Nicht anders erging es der deutschen Popsängerin Leslie Clio (34) und war sofort dabei als Disney anklopfte. Mit der Kampagne „Disney-Prinzessinnen: Für alle, für immer“ sollen karikative Organisationen wie die Albert-Schweitzer-Kinderdörfer oder Familienwerke e. V. unterstützt werden. Clio steuert den Song „Ich flieg‘ los“ bei (ab 4. Juni auf allen Streamingportalen). Ihre Karriere begann die gebürtige Hamburgerin in Berlin, wo sie 2013 ihr erstes Album „Gladys“ veröffentlichte. Ihren echten Namen will sie uns nicht verraten. Dafür sprachen wir mit ihr über Träume und Tiere, die ihr genauso viel bedeuten wie Kinder.Es geht diesmal nicht um einen Film, sondern um eine selbstreferenzielle Kampagne, um herauszustellen, was alle Prinzessinnen vereint. Damit sollen Mädchen bestärkt werden, mit Mut und Herz ihren Weg zu gehen.Nein, alle sind willkommen, sogar Erwachsene. Also ich fühle mich davon wahnsinnig angesprochen.Meine Lieblingsprinzessin ist Pocahontas, weil sie die Spirituellste von allen ist. Sie weiß einfach, dass Menschen, Tiere und Natur zusammengehören und dass es eine Urkraft gibt, die es zu beschützen gilt.Ja, schon mein Leben lang (lacht). Nein, ich war nie das Mädchen im rosa Prinzessinnen-Kostüm. Daher fühle ich mich auch mehr von den neueren Disney-Prinzessinnen angesprochen, die nicht im Schloss sitzen und auf den Prinzen warten. Das ist ja auch der Anspruch der neuen Kampagne. Es soll mit alten Klischees gebrochen werden, dass Mädchen machtlos wären. Sie sollen frei und selbstbestimmt handeln.Ich war schon früh ein Entertainer-Kind, war zwei Jahre in Fernsehsendungen und hatte schon immer eine große Klappe. Ich war schnell auf mich selbst gestellt und bin meinen Weg gegangen. Ich ließ mich dabei mehr von Freiheitsdrang und Mut leiten als von Sicherheit.Wie jeder Mensch habe natürlich auch ich Rückschläge erleben müssen und Zweifel gehabt. Man kann nicht immer stark sein und wissen, wo es hingeht. Schwäche muss man zulassen. Das macht uns zu dem, was wir sind. Es geht dabei um das Vertrauen an sich selbst und der Gewissheit, dass sich der dunkle Himmel auch wieder lichtet.Ich finde, es ist ein großes Geschenk, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und in sich hineinzuschauen. Diese Zeit sollte man sich nehmen, sich mit seinem Innenleben auseinanderzusetzen. Das steht jedem zu, egal ob man das in einem Dialog oder in einen Monolog macht.In den Himmel meiner Träume! Jeder ist aufgefordert, seine Träume zu erfüllen und dort hinzufliegen, wo man sein möchte. Nicht darauf warten, sondern machen und sich dabei nicht unterkriegen lassen.Klar kommt es darauf an, was für Träume man hat. Aber wenn man einen Lebenstraum hat, sollte man die sich immer erfüllen. Dann sind das auch keine Schäume. Man kann alles sein, wenn mal will. Man muss es sich nur zutrauen, nur darum geht’s.Ja, und jetzt kommt der nächste Traum (lacht). Als nächstes hätte ich gern ein eigenes Tierheim und ich würde gerne fliegen können. Ich arbeite dran.Ach, ich habe eine große Tierliebe und engagiere mich viel im Tierschutz. Ich sehe einfach, dass es da noch so viel Handlungsbedarf ist. Mein Traum ist es, noch mehr machen zu können, um bedürftige Tiere aufzunehmen. Das ist ein großes Thema für mich. Deswegen liebe ich auch Disney-Prinzessinnen, die alle immer Tiere als beste Freunde haben.Ich habe einen West Highland Terrier, der Harper heißt und bald zwei Jahre alt wird. Das ist sozusagen mein Sohnemann oder mein Hundesohn (lacht). Man findet ihn auch auf Instagram unter harper_the_westieboy. Da gibt es viele Hundefotos.In der Erkenntnis, dass wir alle über einen 7. Sinn verfügen, der sagt, wir sind verbunden sind und Menschsein bedeutet, Tier und Natur zu beschützen anstatt auszubeuten. Das fängt beim Veganismus an und geht bis hin zu Pflegestelle für einen Hund zu sein oder eine Patenschaft zu übernehmen.Ja, zu 85 Prozent. Manchmal mehr, manchmal weniger. Zuhause 100 Prozent, aber wenn ich unterwegs bin, muss ich notgedrungen ausweichen. Aber mich vegetarisch zu ernähren, geht immer. Mittlerweile ziehen immer mehr Restaurant nach.Ich glaube schon, dass es für Kinder nicht gerade ideal ist, auf Online-Unterricht umzusteigen. Besonders in den ersten Jahren, wo es um Schreiben und Rechnen lernen geht. Da ist der soziale Austausch essentiell. In der Corona-Zeit ist da sicherlich viel verloren gegangen.Hauptsächlich im Freundeskreis, denn die meisten meiner Freunde haben schon Kinder. Aber ich freue mich schon, wenn Corona vorbei ist und ich wieder auftreten kann, um durch meiner Kinder-Musik als Kid Clio wieder mit Kindern zu agieren.Mein Publikum vermisse ich schon wahnsinnig. Aber ich habe die Zeit genutzt, um mich als Musikproduzentin weiterzuentwickeln. Jetzt will ich aber endlich wieder singen. Bisher sind drei bis vier Liveauftritte im Sommer geplant.Nach dem Abitur bin ich erst mal zwei Jahre durch die Welt gereist. Zuerst hatte ich ja überlegt, nach New York oder London zu gehen. Aber weil ich nicht so viel Geld hatte, war Berlin die beste Alternative, um irgendwie ins Musikbusiness einsteigen zu können. Das ist ja zum Glück aufgegangen.Schon als ich vor elf Jahren hierhergezogen bin, empfand ich Berlin als eine weltoffene und facettenreiche Stadt mit sehr viel Kultur. Ich habe Berlin auf jeden Fall sehr viel zu verdanken und fühle hier zum ersten Mal so etwas wie Heimatgefühl.Ich wohne direkt in Kreuzberg und bin viel in der Hasenheide und auf dem Tempelhofer Feld. Insofern würde ich mich von Herzen gern sogar als Kreuzbergerin bezeichnen.