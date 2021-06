Bad Robot dreht «UFO»-Doku

US-Fernsehen

Die neue Dokumentationsreihe entsteht für den Pay-TV-Sender Showtime.

Die Produktionsfirma von J. J. Abrams, Bad Robot, hat schon viele intergalaktische Themen umrissen. Zum Beispiel die «Cloverfield»-Reihe, mehrere «Star Trek»-Filme und die dritte «Star Wars»-Trilogie. Für Showtime produziert man keine so aufwändige Reihe mit Special Effects & Co, denn es handelt sich um eine vierteilige Doku-Serie.wird sich mit dem Phänomen mysteriöser Objekte am Himmel befassen und "welchen geheimen Einfluss die amerikanische Regierung, lukrative Privatunternehmen und das Militär haben könnten, um die Wahrheit hinter außerirdischen Phänomenen abzuschirmen, um ihre eigenen Agenden zu fördern".Mark Monroe («Icarus») und Paul Crowder («Riding Giants») werden bei der Serie Regie führen, die in einer Zeit kommt, in der neue Aufmerksamkeit auf das gelegt wird, was die amerikanische Regierung über UFOs weiß und was sie den Menschen möglicherweise sagt oder nicht. Die Serie entsteht im Zuge eines 2017 New York Times Artikel, der enthüllte, dass das Pentagon heimlich UFOs für Jahre verfolgt hatte.