Gary Cole soll zu «NCIS»

US-Fernsehen

Der «The Good Fight»-Star soll bei der hauseigenen Hit-Serie mitwirken.

Wie das Fachblatt ‚Variety‘ exklusiv vermeldet, soll Gary Cole eine Hauptrolle in der Krimi-Serieerhalten. Details zum ausgearbeiteten Charakter von Cole werden – wie immer – noch unter Verschluss gehalten. Neben Cole wird auch weiterhin Mark Harmon in der Serie zu sehen sein, im Herbst steht bereits die 19. Staffel an.Unklar ist bislang, wie groß die Rolle von Cole wird. Auch weitere Kandidaten sind im Gespräch, das Schauspieler-Ensemble noch im Herbst zu erweitern. In der Mutterserie des «NCIS»-Franchise spielen derzeit auch Sean Murray, Wilmer Valderrama, Brian Dietzen und Diona Reasonover mit. Donald P. Bellisario hat die Serie kreiert und produziert sie zusammen mit Harmon, Frank Cardea, Steven D. Binder, Chas. Floyd Johnson, Mark Horowitz und Scott Williams.Cole war zuletzt in der ABC-Sitcom «Mixed-ish» zu sehen. Er gehörte zum Ensemble des CBS-Dramas «The Good Wife» und führte seine Rolle des Kurt McVeigh in «The Good Fight» fort.