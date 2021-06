VICE widmet sich Trans-Themen

US-Fernsehen

Der Verlag startet über seine Plattform und seinen YouTube-Kanal eine neue Sendung.

Die Verantwortlichen bei VICE starten auf YouTube und bei Vice World News eine neue Serie über Themen für Transexuelle.zeigt Geschichten aus Mexiko, den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien. Die erste Folge wird am 24. Juni 2021 auf YouTube und den sozialen Medien Premiere feiern.Zu den Korrespondenten gehören auch Eva Reign und Freddy McConnell. Die Premierenstaffel enthält Geschichten über die Bemühungen, die Gewalt gegen schwarze Transfrauen in Detroit einzudämmen, ein Schutzhaus in Mexiko-Stadt für ehemalige Trans-Sexarbeiterinnen und Angriffe auf die geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung in England."Wenn Trans-Menschen diese Show sehen, wollen wir, dass sie sich gesehen fühlen. Als würden sie etwas über all ihre Geschwister auf der ganzen Welt erfahren - und darüber, wie wir gemeinsam gegen dieselben Kräfte kämpfen und Taktiken und Formen der Resilienz teilen", sagte Alyza Enriquez, Produzentin des Innovationsteams von Vice, die auch als Produzentin und Korrespondentin bei «Transnational» fungiert. "Es ist so wichtig, dass wir Geschichten von uns für uns sehen - die unsere kollektive Macht widerspiegeln."