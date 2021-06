Kiosk

„Beef!“ ist das Essens- und Lifestylemagazin für Männer.

"Beef!" sieht sich selbst als Lifestylemagazin "für Männer mit Geschmack". Das Heft erscheint sechsmal im Jahr und beschäftigt sich in erster Linie um die Themen Essen und Genuss. Es richtet sich an die männliche Zielgruppe, die gerne kochen oder grillen und sich ganz bewusst dem Fleischkonsum verschrieben haben.So gibt es im Magazin "Beef!" zahlreiche Food-Reportagen und vielerlei Rezept- und Zubereitungsideen. Darüber hinaus erfährt der Leser einiges über die Welt der Fleischzubereitung wie etwa Küchengerätschaften oder bunte Geschichte über Essens- und Genussgewohnheiten. Zudem gibt es wissenswerte Artikel zur Warenkunde und Ernährung. Natürlich werden auch die neusten Küchen, Grills oder Kaffeemaschinen von der Redaktion unter die Lupe genommen.In "Beef!" gibt es auch Rubriken über den passenden Tropfen zum Essen. Es werden Getränke wie Weine oder andere Spirituosen aber auch Bar-Zubehör vorgestellt. Im Mittelpunkt des Magazins steht aber das Fleisch. Es gibt neben den Informationen über die unterschiedlichen Zubereitungsmöglichkeiten auch Geschichten über die Herkunft beispielsweise verschiedener Rinderrassen oder der Schlachtung der Tiere. Außerdem finden sich immer wieder lesenswerte Reportagen über die Fleischgewohnheiten in anderen Teilen der Welt.Ein großes Augenmerk wird auf die durchdachten Rezepte gelegt. So ist in jeder der sechs jährlichen Ausgaben immer wieder neue schmackhafte Anregungen für die Fleischzubereitung enthalten. Neben dem Rinder- oder Schweinefleisch gibt es aber auch Zubereitungsanregungen für Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse, Salate oder andere Beilagen. Auch leckere Desserts als Nachspeisen nach dem Fleischgenuss werden in dem Heft regelmäßig in Augenschein genommen.Laut einer Analyse sind 93 Prozent der Leser Männer mit höherer Bildung, die sehr viel Wert auf das Essen legen. "Beef!" erscheint im Hamburger Gruner + Jahr-Verlag. Die Erstausgabe wurde am 15. Oktober 2009 in die Kioske gebracht. Das Männer- und Lifestylemagazin hat eine Auflage von 50.000 Exemplare pro Ausgabe. Chefredakteur ist seit der Gründung Jan Spielhagen, der übrigens mit dem Zeitschriftenkonzept 2009 den Gruner + Jahr-Ideenwettbewerb "Grüne Wiese" gewann.