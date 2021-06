«Daily Show» verabschiedet sich

US-Fernsehen

Nach dem schwierigen Jahr ist man erst im September wieder da.

«Daily Show»-Gastgeber Trevor Noah wird in den kommenden Wochen nicht mehr zu sehen sein. Aufgrund der schwierigen Produktionsbedingungen unter Corona-Abstandsregeln legen er und sein Team eine Pause ein. Die letzte Sendung ist daher schon am Donnerstag, den 17. Juni 2021, zu sehen. Erst drei Monate später wird die Sendung mit neuen Episoden zurückkehren.Allerdings haben die Verantwortlichen angekündigt, dass man im Sommer die sozialen Netzwerke bespielen möchte. Auch ein „brandneues Aussehen und Gefühl“ der ViacomCBS-Sendung sei geplant. In der Pandemie baute Noah seine Sendung zu einer politischen und kulturellen Sendung um und gab Nachrichtensprechern einen Platz, um mit einem jüngeren Publikum zu sprechen. Unter anderem war der Star-Virologe Dr. Anthony Fauci zu Gast."Ich war in diesem Moment nicht so gestresst, was das Nachdenken über Inhalte angeht, weil ich in der Welt der Nachrichten lebe. Ich versuche, Kontext zu liefern; ich versuche, es zu destillieren. Wenn ich denke, dass die Leute nach irgendetwas in meiner Show suchen, dann suchen sie nach einer Klärung – was alles bedeutet. Das ist es, was die Leute wollen, denn das ist es, was ich will", sagte Noah im vergangenen Juli gegenüber Variety.