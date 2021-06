Primetime-Check

Wie liefen die Rankingshows bei RTL und ProSieben? Hatte Sat.1 und RTLZWEI mit Reportage-Formaten eine Chance gegen das DFB-Spiel? Wie viele Menschen verfolgten das Ende von «Um Himmels Willen»?

Über allem thronte am Dienstagabend die Fußball-Übertragung des ersten Deutschland-Spiels bei der aktuellen Europameisterschaft. Das ZDF kam mit «UEFA Euro 2020: Frankreich – Deutschland» ab 21 Uhr auf eine Reichweite von 22,56 Millionen. Davon waren 9,17 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Es wurden Quoten von 67,4 respektive 78,5 Prozent ausgewiesen. Die Berichterstattung zuvor verfolgten bereits 7,37 Millionen, daraus ergaben sich Marktanteile von 27,5 und 39,1 Prozent. Dasin der Halbzeitpause informierte 21,17 Millionen Seher, die Marktanteile lagen entsprechend hoch bei 62,3 und 73,1 Prozent. Das Erste beendete am Abendvor 4,44 Millionen Zuschauern, was ab 20:15 Uhr 15,3 Prozent des Marktes belegte. Im Anschluss brachen die Werte allerdings ein und zwei alte Folgen vonschafften nur noch 1,85 und 1,47 Millionen Zuschauer. Die Sehbeteiligungen fielen auf 5,3 und 4,4 Prozent zurück. Bei den Jüngeren war der Rückgang nicht ganz so gravierend. Zu Beginn des Abends standen 4,7 Prozent zu Buche, danach wurden 1,5 und 1,1 Prozent ausgewiesen.RTL zeigteging damit allerdings wie das gesamte Privatfernsehen an diesem Abend völlig unter. Mit 0,96 Millionen schaffte man noch die größte Reichweite. Die Marktanteile lagen mit 3,1 beziehungsweise 3,5 Prozent auf einem miesen Niveau.brachte VOX 0,44 Millionen Seher und eine Einschaltquote von 1,9 Prozent in der werberelevanten Gruppe. RTLZWEI setzte aufund verbuchte eine halbe Million Seher. Aus der Zielgruppe stammten 200.000, was sich in 2,0 Prozent Marktanteil widerspiegelte. Insgesamt kam man auf 1,5 Prozent.Bei Kabel Eins gab eszu sehen, der Horrorfilm sorgte für furchtbare Werte. Mit 0,25 Millionen Sehern ab drei Jahren waren nicht mehr als 0,8 Prozent Marktanteil insgesamt und 0,9 Prozent bei den Umworbenen möglich. ProSieben verzeichnete mitund 0,37 Millionen Zuschauern nur 1,5 Prozent in der Zielgruppe. Sat.1 machte mitvon der Sendergruppe noch die beste Figur und schaffte ein 0,60-millionenköpfiges Publikum. Die Marktanteile beliefen sich auf 1,9 Prozent insgesamt und 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.fiel im Anschluss auf 1,3 Prozent zurück. Die Reichweite halbierte sich nahezu auf 0,31 Millionen Interessierte.