Gute Erfahrungen: Disney+ veröffentlicht jetzt mittwochs

US-Fernsehen

Nach dem «Loki»-Erfolg werden neue Episoden nicht mehr freitags online gehen.

Der Streamingdienst des Disney-Konzerns, Disney+ , hat seine Veröffentlichungsstrategie geändert. Künftig werde man den zahlreichen Konkurrenten wie Netflix aus dem Weg gehen und die neuen Serienfolgen nicht mehr freitags, sondern am Mittwoch auf der Plattform zur Verfügung stellen. Den Anfang machte vor wenigen Tagen «Loki», dessen Abrufzahlen wohl fantastisch gewesen sein müssen.In Zukunft werden alle animierten, fiktionalen und non-fiktionalen Serien auf den Mittwoch umziehen. Eine Ausnahme werde es allerdings weiterhin geben: Die Originalfilme von Disney+ werden weiterhin freitags erscheinen. Einige Serien wie «Monsters of Work» und «Turner & Hooch» starten nun fünf Tage später, «Growing Up Animal», «Turning the Tables» und «The Wonderful World of Mickey Mouse» rücken hingegen zwei Tage nach vorne.Disney+ ist seit November 2019 auf dem Markt und hat mit «The Mandalorian» und Co. zahlreiche eindrucksvolle Serien hervorgebracht. Im Mai veröffentlichte Disney, dass der Streamingdienst inzwischen über 103 Millionen zahlende Kunden hat.