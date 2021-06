Primetime-Check

Zur Primetime sendete das Erste Italiens zweites Gruppenspiel gegen die Schweiz, Der vierte Mann lief im Zweiten und sonst gab es zwei Filme und sechs Shows zur Auswahl. Wer setzt sich die Mittwochskrone auf?

Im Ersten verfolgten die Vorberichte auf das Spiel Italien gegen die Schweiz ab 20:15 Uhr bereits 4,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Zwischen 14 und 49 Jahre alt waren hiervon 1,66 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 23,3 Prozent insgesamt und 31,8 Prozent am Markt der Jüngeren. Die eigentliche Übertragung lag dann bei 8,18 Millionen Zuschauer, hiervon konnten 2,81 Millionen Zuschauer der jüngeren Gruppe zugewiesen werden und so belegte man am entsprechenden Markt 42,8 Prozent Anteil. Insgesamt landete das EM-Programm bei 33,6 Prozent Marktanteil. Das ZDF sendete das Serienspecial von «SOKO Wien» und «SOKO Leipzig»,. Den Krimi verfolgten 3,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, hiervon waren 0,4 Millionen Jüngere dabei. Die Marktanteile beliefen sich damit auf 16 Prozent am Gesamtmarkt und 6,4 Prozent bei den Jüngeren.RTL sendete wie letzten Mittwoch Mario Barth, jedoch diesmal mit seiner Show. 1,35 Millionen Zuschauer wollten dabei zusehen, aus der werberelevanten Zielgruppe waren davon 0,52 Millionen, wodurch die Marktanteile für RTL bei 5,5 Prozent am Gesamtmarkt und 8,2 Prozent am Zielgruppenmarkt lagen. Sat.1 schickte die neue Showüber den Äther, neu im Sinne von: neu bei Sat.1, denn zu Beginn des Jahres lief das Format bereits bei ProSieben . Insgesamt konnten gestern mit der Show 0,5 Millionen Zuschauer zu Sat.1 gelotst werden, hiervon waren 0,27 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Die Marktanteile der Show lagen damit bei 4,3 Prozent am entsprechenden Markt der Zielgruppe und 2,1 Prozent am Gesamtmarkt.RTLZWEI schickte unterdessen eine alte Folgein die Primetime. Hier folgten 0,55 Millionen Zuschauer, wovon 0,17 Millionen wiederum sich der Zielgruppe zuordnen ließen. Die Marktanteile lagen damit bei 2,2 Prozent insgesamt und 2,8 Prozent am Markt der Zielgruppe. VOX sendete, für einen Mittwochabend gewohnt, den ganzen Abend lang. Die Primetime-Episode verfolgten 0,52 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, zwischen 14 und 49 Jahre alt waren davon 0,16 Millionen. Somit erreichte VOX einen Marktanteil von insgesamt 2,2 Prozent, in der Zielgruppe reichte es für 2,9 Prozent.ProSieben und Kabel Eins schickten als einzige Private am gestrigen Mittwoch Spielfilme in die Primetime. Die rote Sieben sendeteund Kabel Eins entschied sich für die Komödie. Besser lief es hier, mit insgesamt 0,82 Millionen Zuschauern, für ProSieben. In der Zielgruppe reichte es mit dem Streifen für 0,32 Millionen Zuschauer und daher einen Marktanteil von 5,1 Prozent. Insgesamt blockierte man 3,4 Prozent des Marktes. Der weniger gefragte Spielfilm des Abends bei Kabel Eins zog hingegen noch 0,7 Millionen Zuschauer an, davon 0,24 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei 2,9 Prozent insgesamt und 3,8 Prozent am Markt der Zielgruppe.