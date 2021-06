«The Mallorca Files»: Zweite Staffel debütiert im Juli

TV-News

Die zweite Staffel der ZDFneo-Krimireihe, die in England bei BBC One im Februar ihre Premiere feierte, kommt im Juli zum Spartensender. Die zweite Runde fällt allerdings deutlich kürzer aus als die erste.

Noch vor der Weltpremiere der ersten Staffel wurde bekannt, dass die britische Serieeine weitere Staffel erhalten wird. Im November 2019 ahnte man allerdings noch nichts von der noch immer grassierenden Corona-Pandemie, weshalb die zweite Staffel statt wie Runde eins zehn Folgen nur auf eine Episodenzahl von sechs Ausgaben kommt. Der Startschuss für die Fortsetzung fiel in England bei BBC One schon im Februar. ZDFneo zeigte die erste Runde im Frühjahr 2020, nun gab man bekannt, wann auch hierzulande die sechs neuen Folgen zu sehen sein werden.Los geht es am Donnerstag, den 22. Juli, ab 21:35 Uhr. Der Mainzer Sender zeigt donnerstags jeweils Doppelfolgen der Serie, die weiterhin von Julian Looman als Max Winter und Elen Rhys als Miranda Blake angeführt wird. Zu den weiteren Cast-Mitgliedern gehören unter anderem María Fernández-Ache, Tábata Cerezo, Alex Hafner und Nansi Nsue.Zum Inhalt: In der zweiten Staffel werden die Ermittlungen des ungleichen Ermittlerduos bestehend aus dem chaotischen Max Winter und der pflichtbewussten Miranda Blake auf der Balearen-Insel fortgesetzt. Die Engländerin und der Deutsche sind jedoch inzwischen ein eingespieltes Team, besonders wenn es darum geht, ihre spanische Chefin Inés Villegas, die jeden Schritt ihres Teams streng überwacht, in Schach zu halten. In den sechs Ausgaben wird jeweils ein Fall abgeschlossen.