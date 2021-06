VOX gibt den «Hitwissern» eine neue Chance

TV-News

Anfang Dezember lief von «Die Hitwisser» die erste Folge. Nach über einem halben Jahr präsentiert VOX dem Publikum eine neue Folge.

Im Dezember 2020 probierte VOX ein neues Quizformat namensaus und konnte sich über solide Werte freuen. In der Zielgruppe standen sieben Prozent Marktanteil zu Buche. Inhalt der Show ist ein Musikquiz „in privater Atmosphäre“, in dem vier Rateteams um die „musikalische Ehre“ kämpfen und dabei in Erinnerungen zu verschiedenen Musikthemen schwelgen. Damals waren die vier Rate-Duos mit Tim Mälzer & Sasha, Jan Köppen & Laura Wontorra, Verona Pooth & ihr Sohn San Diego, sowie mit dem Ehepaar Stefanie Hertel & Lanny Lanner besetzt. Am 13. Juli, dem Tag der zweiten Folge, ist das Feld Anders besetzt.Denn Thomas Anders wird an der Seite von Thomas Hermanns raten und wissen. Dazu gesellen sich Giovanni & Jana Ina Zarrella, Gülcan Kamps & Sila Sahin und Amiaz Habtu & Armin Rohde. Produziert wird die Sendung von DEF Media.Der Samstagvorabend bleibt unterdessen auch ab Mitte Juli fest in den Händen der Vierbeiner. Derzeit sind dort noch alte Folgen vonprogrammiert. Ab dem 10. Juli übernehmen dann Wiederholungen von, das im vergangenen August debütierte. VOX zeigt erneut alle vier Folgen. Im vergangenen Jahr freute sich der Kölner Sender mit dem Format von Diana Eichhorn, Kate Kitchenham und Uta Rönneburg über gute Werte. In der Spitze wurden 9,3 Prozent Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.