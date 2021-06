«Unbelievable»-Showrunnerin geht zu Netflix

US-Fernsehen

Susannah Grant bekommt beim Streamingdienst einen Exklusiv-Vertrag.

Die Showrunnerin der Emmy-nominierten Netflix-Serie, Susannah Grant, die auch das Drehbuch zu «Erin Brockovich» schrieb, hat einen exklusiven Fernsehvertrag mit der Lionsgate Television Group unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Grant exklusiv für Lionsgate gescriptete Fernsehinhalte für Streaming-, Kabel- und Broadcast-Plattformen kreieren und produzieren."Susannah hat ein unglaubliches Repertoire an preisgekrönten Inhalten in Fernsehen und Film, was diese Partnerschaft und ihre Möglichkeiten sehr aufregend macht", sagte Beggs in einer Erklärung. "Sie ist eine talentierte kreative Stimme und Autorin, die alles kann, und wir sind glücklich, sie in unserer Lionsgate-Familie willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam kultige, von der Kritik gefeierte Programme für alle unsere Plattformpartner zu entwickeln."Grant schrieb aber auch die Drehbücher für «The Soloist», «28 Days», «Ever After», «Pocahontas» und «Charlotte’s Web». Sie produzierte die CBS-Serie «A Gifted Man» und gehörte zu den Produzenten von «Party of Five». Derzeit ist sie Produzentin der AppleTV+-Serie «Lessions in Chemistry».