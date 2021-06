Ranking-Shows bei RTL und ProSieben interessieren weniger als eine Million

Quotennews

Bei ProSieben schaffte man noch nicht mal eine Reichweite von einer halben Million. Ein roter Abend für die rote Sieben.

RTL präsentierte dem deutschen Fernsehvolk als Alternativprogramm zum DFB-Spiel. Die Quoten waren eher zum Weinen als zum Lachen. Nur 0,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten den Kölner Sender ein. Davon stammten lediglich 0,36 Millionen aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe. Auf dem Gesamtmarkt holte die fast dreistündige Sendung schwache 3,1 Prozent, in der Zielgruppe verbuchte man mickrige 3,5 Prozent.Noch schlechter sah es bei ProSieben aus. Der Unterföhringer Sender zeigte mitebenfalls eine Ranking-Show. Vergangene Woche sahen «Darüber staunt die Welt – Die schrägsten Job-Pannen» immerhin 1,23 Millionen Zuschauer. Vor sieben Tagen zeigte die Quotennadel 4,8 Prozent beim Gesamtpublikum und ordentliche 10,5 Prozent in der Zielgruppe.Dieses Mal kam man nicht über 1,5 Prozent bei den Umworbenen hinaus. Die Reichweite in der werberelevanten Gruppe lag bei 0,16 Millionen. Insgesamt wurden 0,37 Millionen und 1,2 Prozent ausgewiesen. Ein schwarzer Abend für die Sender aus Köln und Unterföhring.