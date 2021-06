Nitro setzt Mitte Juli auf «Alle unter einem Dach»

TV-News

Das Vorabendprogramm bei Nitro besteht derzeit aus den beiden Sitcom-Klassikern «Ein Käfig voller Helden» und «Alf», die ab etwa 18:30 Uhr beim Männersender übernehmen. Mitte Juli werden beide Shows dann allerdings einmal durchgelaufen sein und folglich aus dem Programm verschwinden. Der letzte Ausstrahlungstermin vonwird dann der 14. Juli sein, an dem die letzte Doppelfolge ausgestrahlt wird.geht einen Tag später mit einem Dreierpack zu Ende.Mit den Serienfinals gehen dann auch Programmänderungen einher, da ist man immerhin ProSieben voraus, das Serien in Endlos-Schleife durchsendet. Ab dem 15. Juli findet dannwieder seinen Weg ins Programm. Zum Start gibt es zunächst eine Ausgabe, ab dem 16. Juli läuft die Sendung über die Winslow-Familie dann im Doppelpack. Genau wie. Die 90er-Sitcom mit Tim Allen startet am Freitag, 16. Juli und ist dann immer mit zwei Ausgaben im Programm.Aus Quotensicht tritt «Alle unter einem Dach» das schwerere Erbe an, denn «Ein Käfig voller Helden» verbuchte in den vergangenen Wochen durchaus bemerkenswerte Quoten, Anfang Juni schaffte man sogar den Sprung über die Sechs-Prozent-Hürde in der werberelevanten Zielgruppe. Für «Alf» gab es erst seit Ende Mai etwas Luft zum Atmen. Seitdem liegen die Werte um die drei Prozentpunkte in der Zielgruppe.