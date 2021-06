«Um Himmels Willen» endet vor fast 4,5 Millionen Zuschauern

Quotennews

Trotz Fußball kam «Um Himmels Willen» zum Abschied auf gewohnte Werte. An alte Zeiten reichte man aber nicht heran.

Bevor der Ball in München und im ZDF rollte, zeigte Das Erste die allerletzte Folge von. Die Serie mit Fritz Wepper und Janina Hartwig endete am Dienstagabend nach 20 Staffel und insgesamt 260 Episoden. Das etwa 45-minütige Ende sahen insgesamt 4,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der jungen Zuseherschaft stammten davon immerhin 400.000 14- bis 49-Jährige. Am Markt wurden starke 15,3 Prozent gemessen, bei den Jüngeren standen 4,7 Prozent Marktanteil zu Buche.Somit liegt die letzte Ausgabe auf demselben Niveau wie in der Vorwoche und konnte trotz Fußballberichterstattung im Gegenprogramm die Reichweite ausbauen. Vor einer Woche wurden 4,14 Millionen Zuschauer registriert. Die Quoten lagen am 8. Juni bei 15,3 Prozent insgesamt, bei den Jüngeren ging es diesmal etwas nach unten, vor sieben Tagen holte man 5,1 Prozent.Ansonsten überzeugte im Ersten nur der Nachmittag. Dort holten die Telenovelasundgute Werte oberhalb des Senderschnitt. «Rote Rosen» schalteten um kurz nach 14 Uhr 1,17 Millionen ein, die Quote lag bei 14,2 Prozent. «Sturm der Liebe» steigerte den Wert eine Stunde später auf 1,19 Millionen. Der Marktanteil sank auf 13,6 Prozent. Bei den Jüngeren musste man diesmal allerdings Federn lassen und kam nur auf 3,8 Prozent. «Rote Rosen» sorgte zuvor für 5,6 Prozent.