Die Zeitschrift richtet sich nicht nur auf Besitzer großer Gärten, sondern auch an Bewohner kleiner Wohnungen.

In der Natur ist immer was los - mit der Zeitschrift „Kraut & Rüben“ verpasst man nichts davon. „Kraut & Rüben“ liefert ganzjährig Einblicke, Aufklärung, Tipps und Ratschläge rund um alles, was wächst. Von Jahreszeit zu Jahreszeit hält die Zeitschrift immer alles Wissenswerte bereit, auf das es gerade ankommt: Wie gedeihen Blumen, Kräuter, Stauden am besten? Wie zieht man sein eigenes Gemüse? Wo platziert man welche Blume und sorgt für ein langes, blütenreiches Leben? Wie topft man erfolgreich um? Und auch das: Was liegt gerade im Trend?Aber „Kraut & Rüben“ geht es nicht nur um den bloßen Genuss am schönen Garten. Ein Schwerpunkt jeder Ausgabe liegt auf dem eigenen Anbau von allem, was essbar ist (daher auch der Titel): Gemüse, süße Früchte oder aromatische Kräuter. Wer besser gärtnert, lebt auch besser: Die kleine Ernte aus dem eigenen Anbau liefert einen Beitrag zur Gesundheit und sorgt für eine bessere Lebensqualität. Und auch das ist nicht zu vernachlässigen: Wer für die eigene Küche anbaut, reduziert den CO2-Fußabbruck. Am Ende spart man sich vielleicht auch noch etwas Geld. In jeder Hinsicht also ein gelungenes und lohnendes Freizeitvergnügen.Und dieses Vergnügen steht allen offen! „Kraut & Rüben“ richtet sich gleichermaßen an die Besitzer großer Gärten wie die Bewohner kleinster Wohnungen. Denn viele Tipps beziehen sich auf die kleine grüne Oase auf dem Stadtbalkon, im Wohnzimmer oder auf der Küchenfensterbank. Raum für Grünes gibt es überall. Zum Beispiel für Küchenkräuter. Die sorgen nicht nur für eine angenehme Raumatmosphäre, sondern inspirieren auch Hobbyköche, öfter mal zu frischem Grün zu greifen. Im Heft steht, wie es geht. Und manchmal gibt es auch noch einen Rezepttipp obendrauf.Ein gesunder Garten ist auch die Heimat vieler Tiere. „Kraut & Rüben“ klärt auf, wie ein harmonisches Gleichgewicht von Mensch, Pflanzen und Tieren erreicht und aufrechterhalten werden kann. Dazu hält die Zeitschrift viele Tipps bereit. Das Ziel sollte sein, auf unnötige Pestizide zu verzichten. Tatsächlich verfolgt „Kraut & Rüben“ das Ideal eines "Biogartens", eines Lebens im Einklang mit den natürlichen Gegebenheiten. Dabei sollen weder menschliche noch tierische Bedürfnisse auf der Strecke bleiben.Jede Ausgabe ist wie ein in voller Blüte stehender Garten, prall gefüllt mit prächtigen Bildern. Ein Fest der Gartenkultur. So macht „Kraut & Rüben“ schon beim Durchblättern Lust auf Natur. Und die vielen hilfreichen Tipps verleihen jeder und jedem den grünen Daumen. Das eigene kleine Pflanzenparadies ist nur ein Heft weit weg!