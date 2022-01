«Buchstaben Battle» mit Allzeitbestwert kurz vor dem Ende am Vorabend

Wochenquotencheck

So viele Zuschauer wie am Mittwoch hatten noch nie zuvor für die Quizshow eingeschalten. Auch insgesamt zeigt sich ein leichter Aufwärtstrend.



Bis Anfang dieses Jahres lief daswochentags am Vorabend sogar im Doppelpack. Zugunsten von «K11 – Die neuen Fälle» wurde das Format ab 10. Januar schließlich auf eine einzelne Ausgabe ab 19 Uhr beschränkt. Auch kommende Woche wird der Sat.1-Vorabend noch so aufgebaut sein, doch ab dem 31. Januar verschwindet Ruth Moschners Quizshow dann ganz aus dem Programm und macht Platz für neue Folgen von «Let the music play – Das Hit Quiz». Kurz vor dem Stopp wirft Quotenmeter also einen Blick darauf, wie es der Show zuletzt erging.Der Wochenauftakt erfolgte am Montag mit den Promis Daniel Boschmann, Cheyenne Pahde, Joachim Llambi und Lisa Feller als Gast. Mit 0,99 Millionen Fernsehenden startete die Folge allerdings schon stärker als es in den vergangenen Wochen jemals der Fall gewesen war. Dies entsprach dennoch einem mauen Marktanteil von 3,7 Prozent. Die 0,30 Millionen Jüngere belegten mäßige 5,4 Prozent des Marktes.Einen Tag später sank die Reichweite allerdings bereits wieder auf 0,85 Millionen Menschen. In der Folge verkleinerte sich auch die Quote auf maue 3,1 Prozent. Bei den 0,23 Millionen Umworbenen konnte ein Rückgang auf magere 3,8 Prozent Marktanteil ebenfalls nicht verhindert werden. Am Mittwoch stieg das Format nun zum erst dritten Mal überhaupt über die Marke von einer Million Zusehenden und fuhr mit 1,05 Millionen Interessenten den bislang stärksten Wert überhaupt seit dem Start im Oktober 2020 ein. Dies spiegelte sich auch in dem akzeptablen Marktanteil von 4,1 Prozent wider. Der Sender durfte sich auf bei den 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen über ein annehmbares Ergebnis von 5,8 Prozent freuen.Dieser Erfolg hielt zwar nicht an, dennoch stand das Programm am darauffolgenden Tag mit 0,93 Millionen Zuschauern noch recht gut da. Die Sehbeteiligung ging jedoch auf einen mauen Wert von 3,5 Prozent zurück. Bei den 0,24 Millionen Werberelevanten wurden niedrige 4,4 Prozent Marktanteil eingefahren. Deutlich abwärts ging es dann am Freitag mit einem Verlust von 200.000 Zuschauer. Die verbleibenden 0,73 Millionen Ratefans kamen nicht mehr über magere 2,8 Prozent Marktanteil hinaus. Zudem stürzten die 0,17 Millionen Jüngeren auf eine mickrige Quote von 3,3 Prozent.Vor allem das überzeugende Resultat am Mittwoch hob diese Woche deutlich von den vorherigen ab. Aber bis auf den Freitag waren auch die restlichen Episoden etwas gefragter als zuletzt. Seit der Doppelpack auf eine Folge reduziert wurde, zeigt sich somit ein leichter Anstieg. Möglicherweise gelingt es dem Sender, diesen Aufwärtstrend auch in der kommenden Woche noch fortzusetzen, ehe Sat.1 dann mit «Let the music play» auf größeren Erfolg hofft.