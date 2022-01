«Ich bin ein Star» verliert weitere 500.000 Zuschauer

Quotennews

Auch wenn «Das Klassentreffen» zuvor vor den restlichen privaten Sendern lag, war auch hier deutlich Luft nach oben.



Bevor RTL zum aktuellen Dschungelcamp nach Südafrika schaltete, warf man im Rahmen der Showeinen Blick zurück auf die vergangenen 14 Staffeln. Das Zusammentreffen mit den Ex-Bewohnern moderierte Olivia Jones und hatte beispielweise Thorsten Legat, Jürgen Milsksi, Joey Heindle und Sarah Knappik zu Gast. Hierfür schalteten 2,00 Millionen Neugierige ein, was einem akzeptablen Marktanteil von 6,1 Prozent entsprach. Dennoch schob sich das Programm zur Primetime an den restlichen privaten Sendern vorbei. Bei den 0,83 Millionen Umworbenen wurden annehmbare 9,7 Prozent eingefahren.Nach dem Start am Freitag hattezum darauffolgen Tag bereits mehr als 500.000 Zuschauer verloren und war auf 4,05 Millionen Fernsehende sowie 1,53 Millionen Jüngere zurückgefallen. Ein ähnlich großer Verlust stand nun auch einen Tag später auf dem Papier. Mit 3,56 Millionen Zuschauern lag man nun in etwa eine Million Interessenten unter dem Auftaktswert. Übrig blieb somit noch eine hervorragende Quote von 18,4 Prozent. Auch die 1,34 Millionen Werberelevanten waren auch sehr starke 26,3 Prozent Marktanteil zurückgefallen.Mit der anschließendenwurde das Dschungel-Programm an diesem Tag also auf fünf Stunden ausgeweitet. Um Mitternacht fanden sich noch 1,27 Millionen Zusehende vor dem Bildschirm ein. Mit 14,9 Prozent Marktanteil hielt sich der Sender weiterhin auf einem überzeugenden Niveau. Bei den 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine hohe Sehbeteiligung von 17,5 Prozent ermittelt.