US-Fernsehen

Bei ViacomCBS rückt man von den Plänen ab, die Fernsehstation ein weiteres Mal umzubenennen.

Nashville Network, National Network, The New TNN, Spike TV und seit drei Jahren Paramount Network. Eigentlich hatte man vor, den Sender in „Paramount Movie Network“ umzubenennen, doch Paramount Network wird seinen Namen vorerst behalten. Laut Insidern sollen die Pläne durch die Corona-Pandemie gestoppt worden sein.Ein weiteres Detail ist, dass die Seriesich in den vergangenen Jahren zur Nummer eins der Unterhaltungsprogramme im Kabel entwickelt hat. Der ursprüngliche Plan, der erstmals im September 2020 bekannt gegeben wurde, sah vor, dass sich die ViacomCBS-Tochter auf Fernsehfilme konzentriert und ihre non-fiktionale Programme einstellt.Chris McCarthy, Präsident der Unterhaltungs- und Jugendmarken von ViacomCBS, sagte damals gegenüber „Variety“, dass Paramount 52 Originalfilme pro Jahr – oder einen pro Woche – sowie eine vierteljährliche Blockbuster-Miniserie oder eine Serie mit Drehbuch in der Größenordnung des Erfolgsdramas «Yellowstone» ausstrahlen wolle.