«Batgirl»: Ivory Aquino verkörpert eine Trans*Figur

Kino-News

Die transgender Schauspielerin Aquino wird die Rolle von Alysia Yeah übernehmen.

Ivory Aquino («Tales of the City», «When We Rise») wurde für die Rolle der Alysia Yeoh, der besten Freundin der titelgebenden Superheldin, alias Barbara Gordon (Leslie Grace), im HBO Max-Filmverpflichtet. Sowohl Aquino als auch Yeoh sind transgender, womit zum ersten Mal in einer Live-Action-Verfilmung eines DC-Comics-Titels eine offen transgender Figur zu sehen sein wird.Yeoh tauchte erstmals 2011 in einer Ausgabe von "Batgirl" auf, die von Gail Simone geschrieben und von Ardian Syaf gezeichnet wurde. Die Nachricht über die Besetzung von Aquino wurde Mitte Januar im Internet bekannt, nachdem Grace ein Foto vom Set des Films in ihrer Instagram-Story gepostet hatte, auf dem sie Aquino markiert und die Aufnahme (von zwei Frauen, die die Straße überqueren) mit "Barbara und Alysia" betitelt hatte.In den letzten Jahren gab es einige Fortschritte bei der Erweiterung der LGBTQ+-Darstellung in Superheldenadaptionen, insbesondere im Fernsehen. In der CW-Serie «Supergirl» gab es mit Dreamer (gespielt von Nicole Maines) die erste transgender Superheldin im Fernsehen, und die Schwester der Titelheldin, Alex Danvers (Chyler Leigh), outete sich in Staffel zwei als lesbisch.