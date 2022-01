Sportcheck

Ohne Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende fehlt den Sportfans in Deutschland sicherlich etwas. Doch immerhin laufen die Australian Open im Tennis noch ein paar Tage, es steht das erste Motorsportrennen der Formel E an und der Biathlon-Sport gastiert kurz vor den Olympischen Spielen im Bayerischen Wald.

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

ProSieben startet mit zwei Live-Abendrennen in die Formel-E-Weltmeisterschaft 2022. Am 28. und 29. Januar 2022 Uhr zeigt der Sender jeweils ab 17:30 Uhr die spektakulären Nachtrennen aus Saudi-Arabien. Ausgewählte Qualifyings gibt es ab dieser Saison ebenfalls im Free-TV. ProSieben MAXX überträgt ab 13:30 Uhr die Qualifyings der elf Teams, die in diesem Jahr aufeinandertreffen, darunter Teams von Mercedes, Porsche und Jaguar. Zum Team gehören unter anderem Moderatorin Andrea Kaiser und Experte Christian Danner. Am Start sind mit Andre Lotterer, Pascal Wehrlein sowie Maximilian Günther aucg drei deutsche Piloten. Die Formel E gastiert 2022 in zehn Städten mit insgesamt 16 Rennen. Im Mai geht's nach Berlin.heißt der neue Sky-Tennis-Podcast mit Michael Stich und Patrik Kühnen. Letzten Freitag ging´s los, alle 14 Tage versprechen die beiden Ex-Profis eine neue Ausgabe auf skysport.de/maddogwingman, in der Sky-Sport-App sowie auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Kommentator des Podcasts ist Paul Häuser. Woher der Titel kommt? Die Spitznamen verpassten sich beide gegenseitig, als sie 1993 zusammen für Deutschland den Davis Cup gewannen.Hinter dem 2019 gestarteten Streaming-Dienst AppleTV+ steckt der Hersteller des iPhones – und anscheinend plant das Unternehmen nun Investitionen, um Sport live zu übertragen. Gerüchte prophezeien den Einstieg in den USA bei den populären Football-, Basketball- und Baseball-Ligen. Man wird sehen, was passiert...Mit Streaming alleine scheint sich DAZN nicht zufrieden zu geben. Das britische Unternehmen hat Shay Segev als neuen CEO ernannt und soll die Expansion vorantreiben. Der Einstieg in Sportwetten, Glücksspielangebote und E-Commerce soll Wachstum garantieren. Auch hier gilt: Man wird sehen...Der ehemalige deutsche NFL-Star und zweimalige Super Bowl Champion Sebastian Vollmer und die Agentur Sportsfreunde haben einen exklusiven Beratungsvertrag geschlossen. Die Management-Agentur berät den 37-Jährigen bei dessen weiterer Karriereplanung und zeichnet ab sofort für sämtliche Kommunikations- und Vermarktungsaktivitäten des Wahl-Amerikaners auf dem deutschen Markt verantwortlich. Hintergrund ist, dass die NFL wohl spätestens 2023 ein Spiel in Deutschland austragen will und Vollmer eine Art offizieller Botschafter werden soll.Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wurde Daniel von Busse in die Geschäftsführung der SportA GmbH, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF , berufen. Der 43-jährige Jurist, zudem Sportrechtebeauftragter beim Sender, wird künftig gemeinsam mit dem bisherigen und künftigen Geschäftsführer Marc Freyberger die Geschäfte der Gesellschaft verantworten. Zuletzt verantwortete er als Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung das operative Geschäft der Sport1 GmbH.In der Spitze 1,4 Millionen Fußballfans sahen unter der Woche den DFB-Pokal-Krimi zwischen Köln und dem HSV, Verlängerung und Elfmeterschießen schauten im Schnitt 950.00 Zuschauer an. Und sahen damit das verrückte Ende mit der Doppelberührung von Florian Kainz und dem damit verbundenen Knock-out des Bundesligisten. In der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre erreichte die Übertragung aus dem RheinEnergieSTADION mit Thomas Helmer als Moderator, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg einen Marktanteil von 4,4 Prozent.Ab Februar zeigt ProSieben Maxx am Donnerstagabend Wrestling.undheißen ab 10. Februar zunächst acht Mal die Sendungen zur Primetime ab 20.15 Uhr, wo bis dahin «Galileo 360°» zu sehen ist. Zudem gibt´s beim selbst ernannten Männersender die Wrestling-Showsam Samstagabend undam Mittwochabend.* Montag, 19.15 Uhr: EHC München - Eisbären Berlin (Eishockey, DEL, MagentaTV)* Montag, 21.45 Uhr: Doppelpass (Talkshow zur 2. Fußball-Bundesliga, Sport1)* Dienstag, 01.30 Uhr: Atlanta Hawks - Chikago Bulls (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 08.45 Uhr: Viertelfinale Damen (Tennis, Australien Open, Eurosport)* Dienstag, 17.35 Uhr (Slalom der Herren (Ski alpin, Weltcup aus Schladming, Eurosport)* Dienstag, 18.00 Uhr: Waspo Hannover - Steaua Bukarest (Wasserball, Champions League, Sport1)* Dienstag, 18.45 Uhr: Waldhof Mannheim - Viktoria Köln (Fußball, 3. Liga, MagentaTV)* Dienstag, 19.15 Uhr: Adler Mannheim - Krefeld Pinguine (Eishockey, DEL, MagentaTV)* Mittwoch, 14.15 Uhr: 15 Kilometer der Damen (Biathlon, EM im Bayerischen Wald, Eurosport)* Mittwoch, 16.10 Uhr: Main Tour (Snooker, German Masters, Eurosport)* Mittwoch, 18.45 Uhr: MSV Duisburg - FC Magdeburg (Fußball, 3. Liga, MagentaTV)* Mittwoch, 19.15 Uhr: Hamburg Towers - Badalona (Basketball, Eurocup, MagentaTV)* Donnerstag, 06.00 Uhr: Halbfinale der Damen (Tennis, Australien Open, Eurosport)* Donnerstag, 19.15 Uhr: Bremerhaven Fishtown Pinguins - Schwenninger Wild Wings (Eishockey, DEL, MagentaTV)* Freitag, 15.05 Uhr: Nordische Kombination (Ski Weltcup aus Seefeld, ZDF)* Freitag, 17.30 Uhr: Formel E (Motorsport, 1. WM-Lauf aus Riad, ProSieben)* Freitag, 18.45 Uhr: Chemnitz 99ers - Fraport Skyliners Frankfurt (Basketball, Bundesliga, MagentaTV)* Freitag, 19.00 Uhr: Iserlohn Roosters - Straubing Tigers (Eishockey, DEL, MagentaTV)* Freitag, 20.00 Uhr: USC Münster - Ladies in Black Aachen (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport1)* Freitag, 20.45 Uhr: Huddersfield Town - Stoke City (Fußball aus England, Championship, DAZN)* Samstag, 11.25 Uhr: Abfahrt der Damen (Ski alpin, Weltcup aus Garmisch-Partenkirchen, ZDF)* Samstag, 14.55 Uhr: Langlauf aus Seefeld (Nordische Kombination, ZDF)* Samstag, 15.50 Uhr: Skispringen (Weltcup aus Willingen, ZDF)* Samstag, 17.45 Uhr: FC Magdeburg - FC Saarbrücken (Fußball, 3. Liga, Das Erste)* Samstag, 18.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Straubing Tigers (Eishockey, DEL, MagentaTV)* Samstag, 20.15 Uhr: u.a. Riesen Ludwigsburg - Mitteldeutscher BC (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 21.00 Uhr: Olympique Marseille - Montpellier (Fußball aus Frankreich, Coupe de France, DAZN)* Sonntag, 09.00 Uhr: Finale der Herren (Tennis, Australian Open, Eurosport)* Sonntag, 11.20 Uhr: Super G der Damen (Ski alpin aus Garmisch-Partenkirchen, ZDF)* Sonntag, 16.45 Uhr: Augsburger Panther - Nürnberg Icetigers (Eishockey, DEL, MagentaTV)* Sonntag, 18.00 Uhr: Finale (Handball, EM der Herren aus Budapest, Sender noch offen)