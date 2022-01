«Ich bin ein Star» klettert auf 30 Prozent

Quotennews

Die Reality-Show sorgte zusammen mit «Wer wird Millionär?» und «RTL Direkt» für einen gelungenen RTL-Abend.

Waren es zum Auftakt noch 4,58 Millionen Zuschauer, verbuchteam Sonntag schon nur noch 3,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren – ein Verlust von über einer Million Zuschauer in nur 48 Stunden. In der Zielgruppe sicherte man sich nur noch 1,34 Millionen Zuschauer und 26,3 Prozent. Das ist sicherlich Klagen auf ganz hohem Niveau, aber ein Zuschauerschwund – vor allem im Vergleich zu den Vorjahren – ist es allemal. Der Schwund wurde am Montag zumindest vorerst gestoppt. Ab 22:15 Uhr meldete sich nicht wie in den vergangenen Monaten üblich Jan Hofer oder Pinar Atalay aus Berlin, sondern Sonja Zietlow und Daniel Hartwich aus Südafrika. Mit dabei waren 3,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Davon stammten 1,39 Millionen aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauergruppe. Insgesamt belief sich die Einschaltquote auf grandiose 20,3 Prozent. In der Zielgruppe schaffte man den Sprung zurück auf 30,0 Prozent. Zuletzt unterbot man zweimal diese Marke. Nur zum Auftakt gab es runde 35,0 Prozent.Unterbrochen wurde die zweigeteilte Sendung um 23:10 Uhr von. Die Nachrichten, die wie erwähnt durch das Dschungelcamp eine Stunde später on air gingen, erfreuten sich dennoch einer hohen Reichweite – genauer gesagt der fünfhöchsten in der Sendungsgeschichte. Insgesamt interessierten sich 3,31 Millionen für die Meldungen des Tages. In der Zielgruppe waren es sogar 1,23 Millionen – Allzeit-Rekord. Die Marktanteile lagen bei 19,2 Prozent bei allen (Platz zwei in der Sendungsgeschichte) und 28,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ebenfalls neuer Rekord für das Nachrichtenprogramm. Auch um kurz vor Mitternacht blieb das Quotenhoch dem Kölner Sender treu, dennholte noch immer grandiose 22,7 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt belief sich die Reichweite auf 1,64 Millionen.Zu Beginn der Primetime sorgteeinmal mehr für gute Werte. Das Günther-Jauch-Quiz, das in den vergangenen beiden Wochen wegen «Gipfel der Quizgiganten» pausiert hatte, erreichte 4,53 Millionen Zuschauer, von denen 1,08 Millionen der Zielgruppe entstammten. Ganz so hohe Quoten wie bei der „3-Millionen-Euro-Woche“ in der ersten Jahreswoche, als man bis zu 18,3 Prozent bei den Umworbenen einfuhr, waren zwar nicht drin, aber mit 14,3 Prozent kann RTL dennoch sehr zufrieden sein. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei ausgezeichneten 15,1 Prozent.