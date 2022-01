Aus Börse wird «Wirtschaft vor acht»

TV-News

Die Namensänderung wird Anfang März wirksam. Am Produktionsort der Frankfurter Börse ändert sich dagegen nichts.

Seit Anfang des Jahrtausends ist im Vorlauf der «Tagesschau»-Ausgabe um 20:00 Uhr von Montag bis Freitag das Kurz-Formatzu sehen, das einst als «Börse im Ersten» an den Start gegangen war. Nun hat die ARD angekündigt die Sendung erneut umzubenennen undzu taufen. Die Produktion des Hessischen Rundfunks (hr) wird unter diesem Titel erstmals am 7. März 2022 wie der Vorgänger aus der Börse in Frankfurt am Main gesendet. Der Fokus bleibt das anschauliche Präsentieren der tagesaktuellen Ereignisse aus der Wirtschaftswelt.Neue Trends in der Wirtschaft und komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären, soll das Moderatoren-Team um Markus Gürne auf grafische Darstellungen zurückgreifen. Außerdem sollen filmisch und mit bewegten Grafiken Begriffe aus allen Bereichen der Wirtschaft, des Arbeitslebens und des Alltags anschaulich dargestellt werden. Ein Schwerpunkt ist das Themengebiet Ökonomie/Ökologie.„Die wichtigsten Wirtschaftsmeldungen kompakt zusammengefasst, Zusammenhänge verständlich erklärt und alles kompetent präsentiert – das ist «Wirtschaft vor acht». Schon längst liegt der Fokus der Sendung nicht mehr nur auf Börsenkursen. Der neue Titel macht diesen Anspruch auch deutlich“, erklärt Frank Beckmann, Koordinator ARD-Vorabendprogramm. Markus Gürne, Ressortleiter ARD-Finanzredaktion, ergänzt: „Wir wollen unsere Zuschauer:innen und Nutzer:innen schlauer machen. Ihnen aufzeigen, wie sehr wirtschaftliche Zusammenhänge Ihnen ständig im Alltag begegnen. Und vor allem, welche Auswirkungen Wirtschaft auf sie hat. Im Kleinen wie im Großen."