David Whigham wird stellvertretender Chefredakteur von ntv

ntv hat am Montagnachmittag eine neue Personalentscheidung bekannt gegeben. Demnach wird David Whigham zum 1. Februar stellvertretender Chefredakteur des Nachrichtensenders. Der langjährige ntv-Mitarbeiter folgt auf Göksen Büyükbezci, der auf eigenen Wunsch innerhalb von RTL Deutschland eine neue Aufgabe übernehmen wird, wie es in einer Mitteilung heißt. Die neue Aufgabe ist allerdings nicht bekannt.Whigham begann seine journalistische Karriere Ende der 1990er-Jahre als Volontär bei der Deutschen Fernsehen Nachrichtenagentur (DFA). 2000 wechselte er zu ntv und arbeitete als Korrespondent in London, zudem leitete er das dortige Studio der DFA. Nach zwei Jahren in der englischen Hauptstadt kehrte Whigham nach Deutschland zurück und war dann unter anderem für CNN Deutschland und tv.nrw tätig. Seit 2007 ist David Whigham wieder für ntv in verschiedenen Funktionen sowohl vor als auch hinter der Kamera im Einsatz. So war er unter anderem Redaktionsleiter des ntv Auslandsreports, Chef vom Dienst und Nachrichtenmoderator sowie ab 2017 stellvertretender Nachrichtenchef. Seit 2019 ist David Whigham neben Renate Friedrich Nachrichtenchef des Senders.„David Whigham ist ein versierter, international vernetzter Journalist und ein exzellenter Kenner des Nachrichtengeschäfts vor und hinter der Kamera. Ich freue mich darauf, mit ihm in seiner erweiterten Funktion, sowie mit unserer Nachrichtenchefin Renate Friedrich und dem gesamten ntv Team die Stärken des Senders weiter auszubauen“, erklärte Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv, und fügte einen Dank an Büyükbezci an: „Mein besonderer Dank gilt Göksen Büyükbezci, der in den vergangenen Jahren für den Erfolg von ntv entscheidend mitverantwortlich war und das Team mit seiner Kompetenz und Persönlichkeit bereichert hat. Ich wünsche ihm für seine neue berufliche Herausforderung bei RTL Deutschland von Herzen viel Erfolg und alles Gute!“