«WaPo Elbe»: Nächster «WaPo»-Ableger bestätigt

Vom Bodensee über Berlin nach Duisburg – und jetzt soll die «WaPo» auf der Elbe für Ordnung sorgen. Dies plant jedenfalls die ARD, die eine vierte «WaPo»-Reihe produzieren will.

Seit 2017 ziert den Sendeplatz am Dienstagvorabend die Krimi-Serie «WaPo Bodensee», zwei Jahre später folgte mit «WaPo Berlin» ein erster Ableger. Am 11. Januar dieses Jahres startete zudem «WaPo Duisburg» – wie die anderen WaPos mit überschaubar guten Quoten. Mit 2,72 und 2,63 Millionen Zuschauern sicherte sich Das Erste durchschnittliche Marktanteile von 10,9 und 10,0 Prozent. Bei den jüngeren Zusehern verbuchte man nur magere 4,6 und 3,6 Prozent.Trotz der offensichtlich nicht sehr ausgeprägten Beliebtheit der «WaPo Duisburg» möchte der öffentlich-rechtliche Sender eine weitere Wasserpolizei ins Leben rufen. Wie ‚DWDL‘ berichtet, plant die ARD einen weiteren Ableger, der auf der Elbe spielen soll. Die habe ein ARD-Sprecher dem Branchendienst bestätigt. Der Fluss, der sich von Osten nach Norden durch die Republik zieht, fließt unter anderem durch Großstädte wie Dresden, Magdeburg und Hamburg. Wo genau «WaPo Elbe» letztendlich spielen wird, ist noch nicht bekannt. Weitere Informationen sollen „demnächst“ bekannt gegeben werden.Auch zum Sendeplatz gibt es bislang noch keine Informationen. Sowohl die Sendungen vom Bodensee, aus Berlin und Duisburg liefen allesamt am Dienstagvorabend um 18:50 Uhr. Das Erste wandelt damit auf den Spuren des ZDF , das seit Jahren diverse Ableger von «SOKO München» produziert. Mittlerweile gibt es neun verschiedene Krimi-Serien, nachdem das Münchner Original 2020 beendet wurde.