Biathlon, Skispringen und Handball überzeugen im Ersten

Quotennews

Von früh bis spät schalteten Zuschauer für die verschiedensten Wintersportwettkämpfe ein.



Das Sportangebot im Ersten war am gestrigen Sonntag sehr breitgefächert. Los ging es wie gewohnt mit Wintersport. Es überzeugte vor allem die Männer-Staffel im Biathlon, welche sich einen starken dritten Platz sicherte. 4,58 Millionen Fernsehende belegten herausragende 30,6 Prozent des Marktes. Auch bei den 0,67 Millionen Jüngeren waren überragende 20,6 Prozent Marktanteil möglich. Mit dem Massenstart der Frauen erhöhte sich die Reichweite ab 15.15 Uhr auf 4,75 Millionen Menschen, was noch eine Quote von 27,6 Prozent bedeutete. Bei 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren weiterhin ausgezeichnete 20,5 Prozent möglich.Beim Skispringen der Männer flog Karl Geiger vor 4,29 Millionen Zuschauern zum Sieg. Das Erste sicherte sich hier sehr starke 21,0 Prozent Marktanteil. Auch die 0,60 Millionen jüngeren Sportbegeisterten waren mit 13,8 Prozent weiterhin stark dabei. Bei der Handball-EM im Anschluss unterlag Deutschland gegen Schweden und verpasste somit den Einzug ins Halbfinale. Die Partie verfolgten 4,93 Millionen Interessenten, was sehr hohen 18,9 Prozent Marktanteil entsprach. Die 1,10 Millionen Jüngeren erhöhten wieder auf eine Sehbeteiligung von 18,7 Prozent.Am Vorabend in Sat.1 überholte die Abspecksoapknapp das Programm bei RTL . Ab 17.30 Uhr wurde mit 1,42 Millionen Fernsehnende und soliden 5,6 Prozent der beste Wert seit dem Staffelstart eingefahren. Bei den 0,47 Millionen Umworbenen waren gute 8,2 Prozent Markanteil möglich. Knapp dahinter lag die Patissiershowbei RTL, für welche 1,40 Millionen Zuschauer sowie 0,38 Millionen Werberelevante einschalteten. Hier wurde ein Rückgang auf maue 5,4 sowie 6,5 Prozent festgestellt.