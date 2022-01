Primetime-Check

Die Quiz-Show im XXL-Format, der gewohnte Samstags-Krimi, die «DSDS»-Castings, «Pompeii» oder doch «Sonic the Hedgehog»? Am Samstagabend gab es die Qual der Wahl!

Das Erste ging mit der Show «Wer weiß denn sowas XXL» in den Samstagabend und sichert sich 5,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von brauchbaren 19,4 Prozent sorgten. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich mit der Show ein Anteil von 15,6 Prozent bei 1,03 Millionen Zuschauern. Das Zweite setzte auf den Krimi «Friesland – Unter der Oberfläche» und erreichte damit 7,61 Millionen Zuschauer insgesamt. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,66 Millionen, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 9,9 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu starken 25,3 Prozent Marktanteil.Bei RTL gab es zum Samstag den Start der 19. Staffel «Deutschland sucht den Superstar». Köln sicherte sich mit den ersten Castings 2,65 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,0 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,89 Millionen und damit ein Marktanteil von 13,2 Prozent vertreten. Um nach München zu wechseln: ProSieben schickte um 20:15 Uhrüber den Äther. Dabei waren 1,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wodurch sich 3,9 Prozent Anteil am TV-Markt ergaben. Außerdem reichte es zu 0,4 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 6,0 Prozent.Sat.1 setzte den Film-Samstag mit «Sonic the Hedgehog» ► fort und sicherte dem Bällchensender damit 1,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 0,72 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe reichte es zu 10,7 Prozent Marktanteil, während es insgesamt 4,9 Prozent am gesamten TV-Markt waren. RTLZWEI sendete den Film «Sleepers» in die Primetime und erreichte damit 0,63 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,24 Millionen Zuschauer gemessen werden, wodurch es zu 3,7 Prozent am Markt reichte. Insgesamt reichte es zu 2,2 Prozent Marktanteil.Mit dem Film «Barry Seal – Only in America» ging VOX in die Primetime und ergatterte so 0,7 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,4 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten hiervon 0,25 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 3,7 Prozent ergab. Zu guter Letzt sendete Kabel Eins. Die Crime-Serie lief vor 0,75 Millionen Zuschauern insgesamt, aus der Zielgruppe konnten hier 0,26 Millionen gemessen werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 4,0 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu 2,5 Prozent Marktanteil.