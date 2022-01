Blockbuster-Battle

In diesem Battle treten Keanu Reeves und Liam Neeson in den Blockbuster-Ring. Wer holt sich die Krone? Oder trägt am Ende doch Sandra Bullock den Sieg davon?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Nachdem der fürsorgliche Familienvater und Ex-CIA-Agent Bryan Mills bereits seine Tochter Kim und seine Ex-Frau und große Liebe Lenore aus den Fängen skrupelloser Gangster befreien musste, gerät er jetzt selbst ins Fadenkreuz der Polizei. Als er Lenore ermordet in ihrer Wohnung auffindet, wird er für die Polizei zum Hauptverdächtigen. Dank seiner scharfsinnigen Fähigkeiten als ehemaliger Agent, gelingt ihm nur knapp vor seiner Verhaftung die Flucht. Es beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Mills und dem hartnäckigen Polizeiinspector Franck Dotzler. Seine einzige Chance: Er muss die Drahtzieher des Mordes aufspüren und die skrupellosen Killer dingfest machen - bevor dieser auch seiner Tochter etwas antuen oder Mills selbst von den Cops geschnappt wird. Mit der Hilfe alter Agentenfreunde kommt er den wahren Tätern auf die Schliche und entdeckt dabei ein Komplott, in das zu allem Übel auch noch eine Person aus seinem engeren Umfeld verstrickt ist. Quotenmeter bezeichnet den dritten «Taken»-Film in der Kino-Kritik als „nicht mehr als ein gelungener Actionthriller“, der aber ein der Lage ist „seine Schwächen im geordneten Storytelling“ auszugleichen.Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDb User Rating: 6(Warner TV Film, 20:15 Uhr)Eigentlich wollte sich Profikiller Wick gerade zur Ruhe setzen, doch Mafioso Santino macht ihm einen Strich durch die Rechnung, als er die Einlösung einer Schuldmünze einfordert. Wick soll Santinos Schwester Gianna töten, die einen Sitz in einem globalen Verbrechersyndikat hält, den ihr Bruder gerne selbst hätte. Bald erfährt Wick zudem, dass es die halbe Verbrecherwelt auf ihn abgesehen hat. Quotenmeter zog dieses Fazit in der Kino-Kritik : „«John Wick: Kapitel 2» ist ein betörend schön inszenierter Actionfilm mit surrealistischen Anleihen, der immer dann ein wenig an Tempo verliert, wenn Regisseur Chad Stahelski den Mythos um die Titelfigur weiter ausbauen will. Dafür entschädigen die spektakulären Kampfsequenzen ebenso wie ein toll aufgelegter Keanu Reeves.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(ProSieben, 18:00 Uhr)ProSieben sortiert seine Primetime heute Abend etwas um, denn ab 20:45 geht man mit NFL Football und der Divisional Round live auf Sendung. Zuvor zeigt man – thematisch passend – «Blind Side» mit Sandra Bullock, die Leigh Anne Tuohy verkörpert, eine glückliche Ehefrau, zweifache Mutter und erfolgreiche Geschäftsfrau. Eines Tages lernt sie den obdachlosen Michael Oher kennen. Der Teenager kann nicht schreiben und rechnen, er hat Tag für Tag eine kurze Hose und ein T-Shirt an - auch im eisigen Winter. Leigh Anne lädt ihn ein, die Nacht in ihrem Haus zu verbringen. Aus der menschlichen Geste wird schnell Zuneigung, und schon bald gehört Michael zur Familie – trotz sozialer und kultureller Unterschiede.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 8