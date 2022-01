Disney+ bestellt ein Basketball-Drama

US-Fernsehen

Dieses basiert auf dem Bestseller „The Crossover“, als Produzent ist LeBron James dabei.

Der Disney-Streamingdienst hat die Drama-Seriebestellt, die auf dem gleichnamigen Roman von Kwame Alexander basiert. Das Projekt ist bereits seit knapp einem Jahr in der Entwicklung, die Produktion wird im Februar 2022 beginnen. Jalyn Hall spielt die Rolle des Josh Bell und Amir O'Neil die des JB Bell. In der Serie spielen außerdem Derek Luke als Chuck Bell, Sabrina Revelle als Crystal Bell, Skyla I'Lece als Alex, Deja Monique Cruz als Maya und Trevor Raine Bush als Vondie mit.Die Serie stellt die Teenager-Brüder Josh und JB Bell vor, die als Basketball-Phänomen gelten. Durch seine lyrische Poesie erzählt Josh die Geschichte ihres Erwachsenwerdens auf und neben dem Spielfeld, während sich ihr Vater, ein ehemaliger Profi-Basketballspieler, an das Leben nach dem Basketball anpasst und ihre Mutter endlich ihre eigenen Träume verfolgen kann."Wir fühlen uns geehrt, Kwame Alexanders ergreifende, emotionale und poetische Geschichte in Zusammenarbeit mit dieser herausragenden Gruppe kreativer Talente zu unserem Disney+-Publikum zu bringen", so Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television.