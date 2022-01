VOD-Charts

Für die Spitze reicht es für die «Star Wars»-Serie trotzdem nicht, denn an einer Netflix-Serie war in dieser Woche kein Vorbeikommen.

Original-Serie von Netflix machen in dieser Woche einmal mehr den Löwenanteil der Top10 aus, wobei diesmal «The Witcher» nicht am erfolgreichsten war. Dafür waren Comedy-Serie sehr gefragt. Dazu hat sich ein Disney+-Titel unter die ersten drei Plätze geschmuggelt, der das «Star Wars»-Franchise Woche für Woche erweitert. Aber der Reihe nach. Platz zehn ist in der dritten Kalenderwoche eine Leerstelle, dennundteilen sich mit einer Bruttoreichweite von 6,18 Millionen den neunten Rang.Auf Platz acht folgt eine weitere Sitcom, die längst ausgelaufen ist, aber noch immer regelmäßig in dieser Liste auftaucht. Laut dem Marktforschungsunternehmen Goldmedia wurdezwischen dem 14. und 20. Januar 6,30 Millionen Mal abgerufen. Vorwochen-Siegermarkiert diesmal den siebten Rang. Trotz einer Klickzahlen-Verbesserung von 5,80 auf 6,45 Millionen reicht es für die Krankenhaus-Serie „nur“ für Platz sieben.Knapp die Top5 hat die zum Jahreswechsel erschienene Serieverpasst. Die Odeon-Fiction-Produktion brachte es auf 6,61 Millionen Aufrufe und musste sich damit knappgeschlagen geben. Die Fantasy-Serie verbuchte 6,64 Millionen Views. Nach einer Woche Pause kehrtin diese Liste zurück. Die Netflix-Reihe, die für Staffel drei und vier kürzlich verlängert wurde, holte eine Reichweite von 8,02 Millionen.Eine deutliche Steigerung erlebte in dieser Woche, das bei Disney+ abrufbar ist. Für die «Star Wars»-Serie wurden vor einer Woche 4,74 Millionen Klicks ausgewiesen, nun lag die Reichweite bei 8,56 Millionen. Noch stärker performte die Kevin-James-Sitcom. Bei Prime Video wurde die Reihe 9,72 Millionen Mal geklickt. Stärker lief es nur für einen Titel:. Der spanische Netflix-Hit darf sich über eine Bruttoreichweite von 13,2 Millionen und den Platz an der Sonne freuen.