Apple plant Godzilla-Serie

US-Fernsehen

Das Unternehmen arbeitet nun mit Legendary Television zusammen.

Die Warner Bros.-Tochter Legendary Television soll für Apple eine Serie über Godzilla und die Titanen produzieren. Die noch unbenannte Serie soll die Geschichte der Filme wie «Kong: Skull Island» ► und «Godzilla» fortsetzen, wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtete. Inzwischen wurden vier Spielfilme aus dem Universum umgesetzt.Der Plot ist schon bekannt: Nach dem Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichgemacht hat, und der schockierenden neuen Realität, dass Monster real sind, erforscht die Serie die Reise einer Familie, um ihre vergrabenen Geheimnisse und ein Vermächtnis aufzudecken, das sie mit der geheimen Organisation namens Monarch verbindet. Monarch ist eine geheime Regierungsorganisation, die in der Monsterverse-Franchise eine wichtige Rolle spielt. Sie arbeitet daran, die Existenz von Kreaturen wie Godzilla und den anderen Titanen zu vertuschen und die Welt vor ihnen zu schützen.Chris Black und Matt Fraction haben die Serie gemeinsam entwickelt und sind beide ausführende Produzenten. Black wird auch als Showrunner fungieren. Joby Harold und Tory Tunnell von Safehouse Pictures sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig, zusammen mit Hiro Matsuoka und Takemasa Arita von Toho Co. Ltd. Toho ist der Eigentümer der Godzilla-Figur und hat die Rechte für die Serie an Legendary lizenziert.