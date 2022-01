Gina Rodriguez heuert bei Apple an

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird die Hauptrolle in einer neuen Serie übernehmen.

«Women on the Verge of a Nervous Breakdown» respektive «Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs» von Pedro Almodóvar gilt als Klassiker der 1980er Jahre. Nun wird der Spielfilm als düstere Serie für den Streamingdienst AppleTV+ adaptiert. Das Unternehmen hat sich Gina Rodriguez gesichert.Diese wird die Rolle der Pepe Marcos übernehmen, die Carmen Maura in dem Spielfilm übernommen hatte. Almodóvar wird die Serie über seine Firma El Deseo produzieren. Rodriguez wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch mit ihrem Unternehmen I Can and I Will Productions zusammen mit ihrer Partnerin Molly Breeskin die Produktion übernehmen.„The Hollywood Reporter“, das als erstes über die Neuigkeit berichtete, erfuhr von Quellen, dass die Verfilmung zweisprachig sein wird – eine Mischung aus Englisch und Spanisch. Derzeit befindet sich Almodóvars erster englischsprachiger Film, «A Manual for Cleaning Women» mit Cate Blanchett in der Hauptrolle, in einem frühen Stadium der Entwicklung.