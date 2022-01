Kiosk: Spider-Man: Enthüllt

Comic-Laden

Am 11. Januar hat der Panini-Verlag einen weiteren Comic zum Superhelden auf dem Markt gebracht.

Im Kino läuft gerade der neueste Teil der Spider-Man-Saga «Spider-Man No Way Home». Und so viel darf verraten werden: Spider-Mans Geheimnis kommt ans Licht, die Maske fällt und Peter Parker ist entlarvt. Wenn die Welt um seine Identität weiß, steht für ihn (mal wieder) alles Kopf. Trotz aller Widrigkeiten - ihm wird unter anderem Mord unterstellt - muss er versuchen, die Enthüllung rückgängig zu machen.Im neu erschienenen Comic des Panini Verlags ‚Spider-Man: Enthüllt‘ finden sich die Meilensteine all seiner Enthüllungen. Der Sammelband enthält mehrere Geschichten, die den Spinnenmann demaskieren oder kurz davor sind, es zu tun. Im Kampf mit dem Schurken Dr. Ocotopus zum Beispiel, auf der Geburtstagsfeier von Gwen Stacy oder als der Zeitungsherausgeber J. Jonah Jameson genug eindeutige Beweise zu haben scheint, um der Maskerade ein Ende zu setzen. Peter Parkers Gewissen ist allemal belastet, und im Superheldenkrieg muss es sich sogar entscheiden, ob er sich nicht freiwillig offenbaren soll.Das Doppelleben als Held und als Langweiler und Fotograf war schon immer ein schweres: selbst seiner Tante May gestand Peter sein Geheimnis recht spät, nämlich im ersten Teil der Trilogie mit dem schlichten Titel «Spider-Man», der 2002 ins Kino kam.Spider-Man hat das mit anderen geheimen Superhelden gemeinsam: Immer wieder ist jemand kurz davor seine wahre Identität zu entdecken und trotz der Dankbarkeit der Bevölkerung, die ihn erreicht, wenn er Bösewichte und Verbrecher jagt, ist er als Held verletzlich und menschlich. Eigentlich ist er doch nur ein junger Mann, der früher zufällig von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde.Der Sammelband enthält Comics, die teilweise schon 1963 unter dem englischen Titel „Amazing Spider-Man“ veröffentlicht wurden, (Fans wird interessieren, dass es die Comics mit den Nummern 12, 87, 105-106, 169, 532-533 sind). Die enthüllenden Spider-Man-Meilensteine stammen von Autoren wie Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Sr., Gil Kane, J. Michael Straczynski und anderen Comic-Legenden. Der Band enthält deshalb unterschiedliche Zeichenstile, z.B. der 60er Jahre (Spider-Man vs Dr. Octopus, 1963), die farbenfroh sind oder der 2000er (Spider-Man: Civil War, 2006), die düsterer erscheinen. Im Hardcover ist er auf deutsch und in Farbe Anfang Januar 2022 erschienen.