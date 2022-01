Neue «Ultimative Chart Show»-Ausgabe bleibt hinter Wiederholung der Vorwoche zurück

Quotennews

Obwohl diese Woche eine neue Folge ausgestrahlt wurde, schnitt RTL mit der Wiederholung in der Woche zuvor knapp besser ab.



War in der Vorwoche noch eine Wiederholung zu sehen, so gab es nun Neues von der. Diesmal stand alles unter dem Thema „Die emotionalsten Hits aller Zeiten“. Oliver Geissen präsentierte dazu 25 Singles und Alben, die ans Herz gehen und stellte die Geschichten dahinter vor. Als Gast waren unter anderem Revolverheld, Zoe Wess, Sarah Connor, Max Giesinger und Niklas Osterloh mit dabei.In der vergangenen Woche sahen sich das Format 1,52 Millionen Fernsehende an, was akzeptablen 6,3 Prozent entsprach. Die 0,65 Millionen Jüngeren kamen auf solide 10,9 Prozent Marktanteil. Obwohl diesen Freitag eine neue Ausgabe zu sehen war, war das Interesse geringer. Bei den 1,50 Millionen Neugierigen musste sich der Sender mit mäßigen 6,1 Prozent Marktanteil zufriedengeben. Auch das jüngere Publikum verkleinerte sich auf 0,57 Millionen Menschen. Hier blieb noch ein passabler Wert von 10,0 Prozent übrig.ProSieben schrammte mit dem Abenteuerfilmbei 1,47 Millionen Zuschauern nur knapp an der Konkurrenz vorbei. Mit einer hohen Sehbeteiligung von 5,2 Prozent stand der Sender allerdings deutlich besser da. Ähnlich sah es mit den 0,55 Millionen Umworbenen aus, welche bei soliden 8,6 Prozent landeten. Der Actionthrillerbeendete den Filmabend bei 0,75 Millionen Interessenten mit sehr guten 4,9 Prozent. Die 0,33 Millionen Werberelevanten hielten sich weiterhin bei einem Marktanteil von 8,6 Prozent.