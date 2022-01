«Catch» räumt in der Zielgruppe ab

Quotennews

In der jüngeren Gruppe überholte die deutsche Meisterschaft im Fangen zur Primetime sowohl Das Erste und das ZDF sowie jegliche privaten Sender.



Seit 2018 wird die Spielshowin verschiedenen Wettbewerben ausgetragen. Los ging es am gestrigen Abend in Sat.1 mit der „deutschen Meisterschaft im Fangen 2022“. Der Erfinder des Konzepts Luke Mockridge war erstmals nicht dabei, stattdessen traten die Kapitäne Wincent Weiss, Cathy Hummels, Pietro Lombardi und Christian Düren mit ihren Teams an. Die Moderation übernahm Andrea Kaiser, während Jan Platte die Sportshow kommentierte. In den kommenden Wochen werden noch die Europameisterschaft, der Kampf der Kontinente und die Weltpremiere folgen.Im Vorjahr erreichte die deutsche Meisterschaft 1,73 Millionen Fernsehende sowie 1,02 Millionen Jüngere. Am gestrigen Abend war das Publikum mit 1,18 Millionen Zuschauern deutlich geringer. Dies bedeutete die zweitschwächste Ausgabe des Formats. Der Marktanteil sank auf einen akzeptablen Wert von 4,3 Prozent. Deutlich besser lief es hingegen in der Zielgruppe mit 0,72 Millionen Umworbenen. Hier fuhr der Sender fast konstant zum Vorjahr eine starke Quote von 11,5 Prozent ein. Zur Primetime war die Sendung in der jüngeren Gruppe zudem das gefragteste Programm überhaupt.Es schloss sich die Comedyshowmit Comedians wie Olaf Schubert, Nicole Jäger oder Markus Krebs an. Hierfür saßen jedoch nur noch 0,42 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm. Folglich konnte ein deutlicher Rückgang auf enttäuschende 2,6 Prozent Marktanteil nicht verhindert werden. Die 0,27 Millionen Werberelevanten hielten sich zumindest bei passablen 6,7 Prozent Marktanteil.