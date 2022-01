«Denn sie wissen nicht, was passiert» steigert sich

Quotennews

Als in der letzten Woche «Denn sie wissen nicht, was passiert» bei RTL startete, wurde von einem erfolgreichen Jahres-Auftakt geschrieben. Nun steigerten sich in Köln die Zahlen sogar.

Findet RTL zurück in die Erfolgsspur? Das zweite Ergebnis des Jahres vongibt Hoffnung. Mit 2,54 Millionen Zuschauern am gestrigen Abend konnte RTL die Quoten der Vorwoche (2,23 Millionen) überbieten und freut sich erstmals seit der Show am 24. April 2021 wieder über einen zweistelligen Marktanteil von 10,6 Prozent. Einen ebenfalls ordentlichen Schritt nach vorn machte die klassische Zielgruppe, die mit 0,93 Millionen Zuschauern einen starken Marktanteil von 16,5 Prozent markierte.Nichtsdestotrotz muss erneut festgehalten werden, dass RTL mit diesen Zahlen noch unter dem Vorjahresniveau der Show liegt und auch 2021 stark startete, jedoch dann entsprechend nachließ. Im Anschluss an die Primetime-Show sendete RTL zum ersten Mal 2022über den Äther, jedoch keine neuen Folgen. Die im Oktober 2021 erstmals ausgestrahlte Folge holte ab 00:30 Uhr noch 0,77 Millionen Zuschauer und konnte brauchbare 9,7 Prozent Marktanteil halten. In der Zielgruppe landete man in Köln bei 14,6 Prozent am entsprechenden Markt, während 0,37 Millionen Zuschauer definiert werden konnten.Den Sieg in puncto Gesamtreichweite holte bei RTL intern jedoch das News-Format. Mit 2,97 Millionen Zuschauern braucht sich das Format vor keiner Konkurrenz verstecken und auch der Marktanteil von 13,1 Prozent um 18:45 Uhr wird für ein zufriedenes Nicken sorgen. Auch die Zielgruppe kommt in Person von 0,72 Millionen Zuschauern zum Nachrichten-Schauen zu RTL. Damit erreichte der dreifarbige Sender einen Marktanteil von starken 15,6 Prozent. Wirklich halten konnte RTL diese Zahlen jedoch nicht, beim Vorabend-Programmwollte noch lediglich 1,67 Millionen Zuschauer zusehen. Die Zielgruppe schrumpfte auf 0,44 Millionen, wodurch der Marktanteil auf 8,6 Prozent sank und es insgesamt zu 6,6 Prozent reichte.