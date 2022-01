Blockbuster-Battle

In diesem Battle ist Dwayne Johnson gleich zweimal aktiv. Kann er sich mit «Skyscraper» oder «San Andreas» gegen Liam Neeson durchsetzen?

(RTL, 20:15 Uhr)Als der ehemalige FBI-Einsatzchef Will Sawyer seinen neuen Job als Sicherheitschef im höchsten Wolkenkratzer der Welt antritt, ahnt er noch nicht, dass es für seine Familie schon bald um Leben und Tod gehen wird. Denn als im 96. Stock des Hochhauses ein Feuer ausbricht, sind hunderte Menschen gefangen - einschließlich Sawyers Frau und Kinder. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem Sawyer Menschenleben retten und die Brandstifter finden muss. Quotenmeter schrieb in der Kino-Kritik : „Als Actionspektakel ist «Skyscraper» daher eine ernüchternde Seherfahrung. Als simpler, actiongesteuerter Thriller geht diese 125-Millionen-Dollar-Produktion trotz einiger wackliger Digitaltricks allerdings auf.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Eineinhalb Jahre ist es her, dass CIA-Agent Bryan Mills seine Tochter Kim aus den Fängen skrupelloser Mädchenhändler gerettet und auf seinem Rachefeldzug ein regelrechtes Schlachtfeld hinterlassen hat. Doch noch immer kommt die Familie nicht zur Ruhe: Der Vater einer der getöteten Gangster will den Tod seines Kindes rächen. Mills, der nichts von den gefährlichen Plan ahnt, hat unterdessen seine Ex-Frau Leonore samt Tochter Kim zu einem Kurztrip an den Bosporus eingeladen, doch von Erholung keine Spur. Stattdessen werden Bryan und Leonore als Geiseln genommen und ein Ausweg scheint aussichtslos. Die einzige Hoffnung ist Kim, die sich samt des Agentenkoffers ihres Vaters auf die spektakuläre Suche nach ihren Eltern macht. Doch auch Mills ist nicht bereit, sich den Verbrechern kampflos geschlagen zu geben. So urteilte Quotenmeter über den zweiten «Taken»-Teil : „Auch wenn «Taken 2» im Grunde kaum etwas Neues zu bieten hat, zeigt der Film damit doch gerade das, wovon viele Fans des ersten Teils noch mehr sehen wollten.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Warner TV Film, 20:15 Uhr)Rettungsflieger Gaines wird alarmiert, als Forscher zu dem Schluss gelangen, dass das jüngste Auseinanderdriften des San-Andreas-Grabens ein massives Erdbeben an der Westküste der USA auslösen wird. Zwar gelingt es Gaines, seine Exfrau aus einem einstürzenden Gebäude in L.A. zu retten, doch die gemeinsame Tochter der beiden hält sich noch in San Francisco auf, das ebenfalls stark getroffen wurde. Quotenmeter zog dieses Fazit über den Actionfilm : „Es lebe das Katastrophenkino der Neunzigerjahre! Brad Peytons Mega-Blockbuster «San Andreas» ist so schlecht, dass er schon fast wieder gut ist. Bleibt die Frage, inwiefern das gewollt ist…“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6