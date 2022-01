Julia Reuter verlässt RTL Deutschland

Köpfe

Geschäftsführerin Strategie, Personal und Kultur verlässt das Unternehmen im zweiten Quartal. Ihre Aufgaben sollen von zwei Männern aufgefangen werden.

Die Geschäftsführerin Strategie, Personal und Kultur bei RTL Deutschland, Julia Reuter, wird das Unternehmen zum 30. April 2022 auf eigenen Wunsch verlassen. Das teilte RTL Deutschland am Mittwoch kurz nach der Bekanntgabe der neuen Führungsstruktur mit ( Quotenmeter berichtete ). Der Bereich Strategie wird künftig von Co-CEO Matthias Dang verantwortet. Für den Bereich Personal und Kultur übernimmt innerhalb der Geschäftsführung Oliver Radtke die Verantwortung. Welche neue Aufgabe sich Reuter nun stellt, ist nicht bekannt.Sie bedankte sich für die Zusammenarbeit: „Es ist mir eine große Freude, die Neupositionierung und Transformation von RTL Deutschland in einer so spannenden Phase strategisch und kulturell mitgestaltet zu haben. Mit einem hochmotivierten Team haben wir gemeinsam sehr viel verändert und auf den Weg gebracht. Dafür mein allerherzlichster Dank, der ebenso ausdrücklich an meine Kollegen in der Geschäftsführung geht.“Die beiden Co-CEOs von RTL Deutschland zeigten sich ebenfalls dankbar für Reuters Einsatz: „Julia Reuter hat RTL Deutschland durch große Veränderungen begleitet, etwa beim Aufbau der Ad Alliance, der Integration von Super RTL oder der Zusammenführung mit Gruner + Jahr. Mit ihren Teams von Personal und Strategie hat sie die Transformation entscheidend mitgestaltet. Wenn RTL Deutschland heute eine moderne, auf Flexibilität setzende und für Talente hochattraktive Organisation ist, dann ist das nicht zuletzt Julias Verdienst. Zudem hat sie durch ihr umsichtiges Management aller nötigen Schutzmaßnahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher durch die Pandemie geführt. Wir sagen von Herzen Danke für die geleistete Arbeit in der Geschäftsführung, freuen uns, dass sie uns noch mit Rat und Tat bis zum 30. April unterstützt und wünschen für die Zukunft alles Gute.“