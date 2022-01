FOX verschiebt «Monarch»

US-Fernsehen

Das Country-Drama wird nicht wie geplant nach dem NFC Championship Game ausgestrahlt.

Das US-Network FOX macht bei dem Country-Dramaeine Kehrtwende. Eigentlich sollte das Format, das unter anderem mit Susan Sarandon und Trace Adkins besetzt ist, am 30. Januar 2022, nach dem NFC Championship Game, ausgestrahlt werden. Allerdings hat man sich rund zwei Wochen vor der Übertragung von diesem Gedanken verabschiedet und wird demnächst ein Ersatzprogramm anbieten."Mit einem unglaublichen Stammbaum an Talenten und musikalischen Darbietungen ist das fesselnde Drama «Monarch» eine Top-Priorität für Fox Entertainment im Jahr 2022", sagte ein Fox-Sprecher in einer Stellungnahme. "Aufgrund der unvermeidlichen Realitäten der Pandemie und der tiefgreifenden Auswirkungen, die Covid-19 weiterhin auf unsere Branche und die ganze Welt hat, ist es leider notwendig, die Premiere von «Monarch» vom 30. Januar auf den Herbst zu verschieben. Als Eckpfeiler von Fox' neuem Programm für 2022-23 erlaubt uns die Verschiebung einer Serie dieser Größenordnung, die gesamte erste Staffel zu produzieren, zusätzliche, hochkarätige Inhalte und Werbefenster zu schaffen, um den Start zu unterstützen, und unseren Zuschauern die beste Gelegenheit zu geben, die Serie wie geplant mit einer nicht beeinträchtigten Anzahl von Episoden zu genießen. Wir danken unseren Darstellern, Produzenten, Autoren und der gesamten Crew für ihre unermüdliche Arbeit und ihr anhaltendes Engagement für die von Country-Musik geprägte Welt von «Monarch»."«Monarch» ist nur eine von drei neuen Serien, die Fox Anfang 2022 auf den Markt bringen wollte. Die Dramaserie «The Cleaning Lady» feierte ihre Premiere am 3. Januar, während die Comedyserie «Pivoting» ihre erste Folge am 9. Januar ausstrahlte.