NBC bestellt einen Piloten von «Life Goes On»-Sequel

US-Fernsehen

Das Format ist eine Neuauflage, in der die Hauptdarstellerin Kellie Martin, zurückkehren wird.

Der amerikanische Fernsehsender NBC hat eine Pilotfolge des-Sequels in Auftrag gegeben. In dieser kehrt die frühere Hauptdarstellerin der Serie, Kellie Martin, zurück. Die Serie lief in den 90er Jahren bei dem Fernsehsender ABC. Die Neuauflage der Serie wurde bereits im September als Teil von Nkechi Okoro Carrolls neuem Gesamtvertrag mit Warner Bros. Television angekündigt.Okoro Carroll wird die Serie unter ihrem Produktionsbüro Rock My Soul Productions schreiben und produzieren. Lindsay Dunn von Rock My Soul wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren, während Martin und Chad Lowe die Produktion übernehmen. Michael Braverman fungiert als ausführender Berater. Lowe war in der Serie in der Rolle des Jesse McKenna zu sehen, während Braverman die Serie entwickelte.In der neuen Serie kehrt die erwachsene Becca Thatcher (Martin), inzwischen eine erfolgreiche Ärztin, mit ihrer Großfamilie in ihre Heimatstadt zurück. Das Ursprungsformat lief zwischen 1989 und 1993 über vier Staffeln und 83 Episoden. Neben Martin und Lowe spielten Bill Smitrovich, Chris Burke, Patti LuPone, Tracey Needham und Michele Matheson in der Serie mit.